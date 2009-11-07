  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۱۲

در خراسان جنوبی؛

تعداد متوفیان ناشی از تصادفات 13.3 درصد کاهش یافته است

تعداد متوفیان ناشی از تصادفات 13.3 درصد کاهش یافته است

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی گفت: تعداد کل متوفیان ناشی از تصادفات ارجاعی به پزشکی قانونی استان در مهرماه سال جاری 26 نفر است که این رقم در مقایسه بامدت مشابه سال قبل 13.3 درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمدرضا نورس صبح شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: بررسی‌ها نشان می ‌دهد که 19.2 درصد متوفیان معاینه شده در استان زن و 80.8 درصد آنها مرد بوده ‌اند.

وی ادامه داد: تعداد مصدومان ناشی از تصادفات ارجاعی به مراکز پزشکی قانونی خراسان جنوبی در مهرماه سال جاری 209 نفر بوده که نسبت به مدت مشابه سال 87 بیش از 46.2 درصد افزایش داشته است.

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی گفت: 69.2 درصد تصادفات منجر به فوت در محور برون شهری استان با 18 نفر و 7.7 درصد محور درون شهری با دو نفر و 23.1 درصد تصادفات در جاده‌ های روستایی و خاکی با شش نفر رخ داده است.

وی تصریح کرد: این بررسی ‌ها نشان می ‌دهد که بیشترین درصد تصادفات منجر به فوت در محورهای برون شهری اتفاق می ‌افتد و از این رو رعایت بیش از پیش نکات ایمنی و قوانین ترافیکی ‌را در جاده‌های برون شهری می ‌طلبد.

نورس یادآور شد: در این راستا رعایت سرعت مطمئنه و فاصله مجاز با وسیله نقلیه جلویی از سوی رانندگان و همچنین بستن کمربند ایمنی ضروری است.

کد مطلب 978172

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها