محمد صنعتی گفتگوهایش را به دست چاپ سپرد

محمد صنعتی روانپزشک و منتقد ادبی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آثار در دست چاپش، گفت: قرار است انتشارات قطره مجموعه گفتگوهای من را با مطبوعات که در سال‌های اخیر انجام شده، در کتابی 300 صفحه‌ای منتشر کند.

وی درباره محور اصلی این مصاحبه‌ها هم افزود: تِم اصلی گفتگوها موضوعاتی مانند روانکاوی و فرهنگ است.

این نویسنده اضافه کرد: کتاب دیگری هم که البته هنوز ناشری برای آن انتخاب نکرده‌ام، اثری است درباره عکس و تصویر؛ در واقع این کتاب بسط یافته گفتگویی است که با افشین شاهرودی درباره عکاسی انجام داده‌ام.

گفتگوی مشروح صنعتی با شاهرودی اواخر سال گذشته در برنامه تلویزیونی "دو قدم مانده به صبح" انجام شد که در آن برنامه صنعتی به تحلیل روانشناختی عکس و عکاسی پرداخت.

محمد صنعتی گفت: کتاب اخیر به مسئله تصویر به طور کلی می‌پردازد؛ یعنی این موضوع را از عکاسی تا سینما و تا رسانه‌های تصویری مورد نظر قرار داده است.

وی اضافه کرد: این کتاب با عنوان "نگاه و تصویر" در حدود 200 صفحه آماده چاپ شده و در ماه جاری آن را برای چاپ به یک ناشر خواهم سپرد.





