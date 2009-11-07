ابومازن روند سازش با اسرائیل را متوقف کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، خالد مشعل شب گذشته با سخنرانی در اردوگاه فلسطینی یرموک در جنوب دمشق از رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین خواست که روند سازش را متوقف و رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا و کمیته چهارجانبه را مسئول این امر بداند.

وی همچنین از ابومازن خواست که به جای روند سازش گزینه های جایگزین همچون جهاد و مقاومت را بپذیرد.

وی در ادامه گفت: هر رهبری که بر قدس، حق بازگشت آوارگان، آزادی اراضی فلسطینی دستکم تا مرزهای 1967 و برچیدن شهرک ها پافشاری می کند باید بداند که مذاکره و اعتماد به آمریکا راه تحقق این خواسته ها نیست بلکه جهاد و مقاومت و وحدت ملی راه دستیابی به چنین خواسته هایی است.

وی همچنین تصریح کرد که جنبش حماس برای پایان بخشیدن به اختلافات داخلی فلسطین دست یاری خود را به سوی جنبش فتح گشوده است.