ضعف تصمیم گیری اوباما و چالشهای روزافزون عراق و افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، در حال حاضر با افزایش آمار تلفات، وقوع چندین حمله مرگبار طی هفته گذشته، هشدار سازمان ملل برای پایبندی واشنگتن به تعهدات خود و و فشارهای سناتورهای آمریکایی برای پذیرش درخواست ژنرال "استنلی مک کریستال" فرمانده نیروهای ائتلاف در افغانستان برای اعزام نظامیان بیشتر به این کشور برداشتن قدم بعدی اوباما در افغانستان بسیار مهم و دشوار است.

در همین حال کاخ سفید اعلام کرده است که پاسخ اوباما درباره اعزام نظامیان بیشتر به افغانستان طی هفته های آتی اعلام خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا در حال حاضر با انتقادهای بسیار تند از سوی سناتورها درباره تعلل در تصمیم گیری برای اعزام نظامیان بیشتر به کشور جنگ زده مواجه است.

در حال حاضر با افزایش خشونت ها و کشته شدن بسیاری از نظامیان در افغانستان که طی تاریخ جنگ ارتش آمریکا بی سابقه بوده است، هرگونه تعلل در تصمیم گیری برای اعزام نظامیان بیشتر پیچیدگی و مشکلات بسیاری را به همراه خواهد داشت.

همچنین خشونت های افغانستان منجر به افزایش نگرانی ها درباره تاخیر در خروج نظامیان آمریکایی از عراق شده است، چنانچه واشنگتن اعلام کرده که هرگونه تصمیم گیری درباره خروج نظامیان خود از بغداد را به پس از برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور در ماه ژانویه موکول کرده است.

در همین حال "استیو لانزا" یک فرمانده نظامیان آمریکایی در عراق گفت: ارتش آمریکا تصمیمی را برای کاهش شمار نظامیان در این کشور تا پیش از ژانویه سال 2010 نخواهد گرفت.

وی گفت: همچنین این احتمال وجود دارد که شمار نیروهای امنیتی آمریکایی در عراق از 50 هزار تا 75 هزار نفر در ماه آگوست کاهش یابد اما هرگونه تصمیم گیری در این باره به پس از انتخابات پارلمانی موکول خواهد شد.

بنابراین اگر دولت آمریکا شمار نظامیان خود را در افغانستان افزایش دهد، نیروهای امنیتی جدید به احتمال زیاد در ماه ژانویه یا فوریه وارد این کشور می شوند که این زمانبندی همزمان با تاریخ اعلام شده برای خروج نظامیان از عراق همراه است و می توان گفت که دوباره یک مشکل جدید در راه است.

همچنین با وجود وعده های ناتو و دولت آمریکا برای برقراری ثبات و امنیت و برگزاری انتخاباتی آزاد و منصفانه در افغانستان، دولت اوباما نتوانست وعده های خود را در این کشور عملی کند، چنانچه هم اکنون بحران مشروعیت دولت افغانستان را تهدید می کند.

با وجود تداوم بحران سیاسی در کابینه اوباما و افزایش فشارها از سوی سناتورهای آمریکایی برای اعزام نظامیان بیشتر به افغانستان و پذیرش درخواست ژنرال "استنلی مک کریستال" فرمانده نیروهای ائتلاف در این کشور و همچنین همزمان با بحران سیاسی در افغانستان هم اکنون اوباما باید به راه حل درست و اتخاذ یک استراتژی جدید برای خروج از مخمصه موجود بیندیشد.

در واقع می توان دریافت که اوباما تنها با تعلل در تصمیم گیری درباره اعزام نظامیان بیشتر به افغانستان بر مشکلات خود در کابل و بغداد می افزاید و برای خروج از مشکلات کنونی در افغانستان ابتدا باید منشا فساد و بحران مشروعیت را که هم اکنون گریبانگیر کابل شده، ریشه کن کند و سپس به مسائل دیگر بپردازد.