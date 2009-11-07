به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات از سال 1976 توسط انجمن معتبر ACM بنیان نهاده شد و اکنون پس از سی و سه سال به یک حرکت عظیم علمی دانشجویی در جهان تبدیل شده است.

هدف اصلی این رقابت تشویق توانایی حل مسئله در دانشجویان رشته کامپیوتر و فراهم آوردن زمینه شکوفایی استعدادهای آنان و ترغیب کار گروهی در تولید نرم افزار است. این مسابقات در دو مرحله منطقه ای و نهایی برگزار می شود و حامی اصلی آن ABM است.

از سال 1995 قاره آسیا به این مسابقات پیوست و تعداد مسابقات منطقه آن و نیز تعداد شرکت کنندگان آن سیر صعودی داشته است.

در یازدهمین مسابقه تهران که در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد که انتخابی سی و چهارمین دوره مسابقات جهانی برنامه نویسی دانشجویی بود 108 تیم از 45 دانشگاه کشور و یک تیم سه نفره از کشور تایوان شرکت کردند. در این مسابقات دانشجویان شرکت کننده در قالب گروه ها و تیم های سه نفری و با حضور یک سرپرست با استفاده از یک دستگاه کامپیوتر به حل 10 مسئله دشوار پرداختند. دانشجویان در مدت زمان معین باید مسائل را حل می کردند و هر تیمی که بیشترین مسئله را در کمترین زمان حل می کرد به عنوان برنده نهایی شناخته می شد.

محیط برگزاری مسابقات نرم افزار PC2 است که در محیط شبکه های اختصاصی مسابقات، ارتباط بین کلیه تیمها، داوران و مسئولان برگزاری مسابقات و تابلوهای نمایش نتایج ارتباط برقرار می کند. این نرم افزار استاندارد مسابقات جهانی است و تیم های شرکت کننده در مسابقه جهانی نیز در چنین محیطی به رقابت می پردازند. کامپایلرهای مورد استفاده دانشجویان Visual C++ 6.0 with SP6 و Java J2SE-1.4.2 SDK و eclips 3.0.1 و Borland Delphi7 بودند.محمد قدسی مسئول برگزاری مسابقات ACM در غرب آسیا درباره طراحی سئوالات این دوره از مسابقات گفت: طراحی سئوالات به گونه ای بود که تیمهای متوسط هم بتوانند مسائلی را از میان 10 مسئله طرح شده حل کنند اما با گذشت مدت زمان کمی از مسابقه به دلیل قدرت علمی بالای شرکت کنندگان هفت سئوال از سوی شرکت کننده ها حل شد.

تابلوی نتایج مسابقات برنامه نویسی دانشجویان

وی درباره نتایج نهایی این مسابقات برنامه نویسی به مهر گفت: تیم تایوان و تیمی از دانشگاه صنعتی شریف موفق به حل هر 10 مسئله شدند اما تیم تایوانی که در مدت کمتری موفق به حل مسائل شده بود به عنوان تیم برتر مسابقات معرفی و تیم دانشگاه صنعتی شریف دوم شد.

قدسی به سایر رده بندی های این مسابقه اشاره کرد و گفت: تیم دیگری از دانشگاه صنعتی شریف با حل 9 مسئله سوم و تیم دانشگاه صنعتی امیرکبیر با حل 8 مسئله چهارم شد. همچنین تیمی از دانشگاه صنعتی شریف با حل 7 مسئله پنجم و تیمی از دانشگاه علم و صنعت با حل 7 مسئله اما در مدت زمان بیشتر به مقام ششم دست یافت.

مسئول این مسابقات به مهر گفت: تیمهای تایوان، دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه امیرکبیر به مسابقات جهانی ACM که فوریه (دی ماه) در چین برگزار می شود راه یافتند.

وی ادامه داد: البته احتمال حضور دانشگاه علم و صنعت نیز در مسابقات جهانی وجود دارد که این احتمال بسیار کمرنگ است.