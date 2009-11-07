"همین است که هست" 144 میلیون دلار در دنیا فروخت

به گزارش خبرنگار مهر، رویترز اعلام کرد این فیلم 144 میلیون دلار در دنیا فروخته که 44 میلیون دلار آن در سینماهای آمریکا و کانادا بوده است. این میزان فروش تقریبا دو برابر فروش فیلم کنسرت "هانا مونتانا / مایلی سیریوس: بهترین دو دنیا" است که سال 2008 به دست آمد و به مبنایی برای فروش فیلم کنسرت‌ها تبدیل شد.

"همین است که هست" در خارج از مرزهای آمریکای شمالی 18.2 میلیون دلار در ژاپن، 11 میلیون دلار در بریتانیا و 8.9 میلیون دلار در آلمان فروخته است. این فیلم شامل تصاویر آخرین تمرین‌های جکسن برای برگزاری کنسرت در لندن پیش از مرگ ناگهانی او در 25 ژوئن امسال می‌شود و کلمبیا پیکچرز آن را در سراسر جهان پخش کرده است.

اکران گسترده مستند "همین است که هست" روز 28 اکتبر در آمریکا و دیگر نقاط دنیا آغاز شد و ابتدا قرار بود تنها دو هفته ادامه داشته باشد. اما استقبال گسترده مردم به ویژه در خارج از مرزهای کانادا و آمریکا پخش‌کنندگان آن را متقاعد کرد فیلم را تا اوایل ماه دسامبر روی پرده نگه دارند.