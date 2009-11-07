استقبال غیر منتظره هواداران اهوازی/ افزایش تشریفات قبل از بازیها

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، برای اولین بار در فصل جاری در این بازی شاهد هجوم هواداران اهوازی برای دیدن بازی تیم استقلال اهواز بودیم و حضور این تعداد هوادار حتی از شهرآورد اهواز نیز بیشتر بود.

دلیل این استقبال را می توان به نتایج خوب استقلال و برگزاری این بازی در یک روز تعطیل برشمرد هر چند آنها با ناراحتی تمام به خانه بازگشتند.

در این بازی حدود 200 نفر از آذری زبانهای مقیم خوزستان برای حمایت از تراکتورسازی تبریز به ورزشگاه تختی اهواز آمده بودند.

در ابتدای بازی کلیه بازیکنان تراکتورسازی به سمت مجید باقری نیا، سرمربی استقلال اهواز آمدند چراکه این مربی در ابتدای این فصل مدیر فنی یک تیم تبریزی بود.

تشریفات قبل از بازی در بازی های لیگ برتر فوتبال کشور روز به روز در حال افزایش است و با ادامه این روند احتمالا تا چند سال آینده نیم ساعت را باید برای تشریفات ابتدای بازی اختصاص داد حال اینکه در بازیهای کشورهای اروپایی به هیچوجه چنین موضوعی مشاهده نمی شود.

حضور حمیدرضا بابایی به عنوان دروازه بان در تیم استقلال اهواز از معدود بازی های این فصل بود اما این دروازه بان که بازوبند کاپیتانی استقلال را به بازو داشت، نشان داد از روزهای اوج فاصله گرفته است، حتی در دقیقه 25 بازی نادر غبیشاوی دروازه بان دوم استقلال به دستور سرمربی مشغول گرم کردن شد.

قبل از این بازی درون دروازه استقلال اهواز با حضور نادرغبیشاوی یکی از نقاط قوت این تیم بود در حالیکه در این بازی چنین نبود.

در دقیقه 20 بازی میلاد میداوودی می توانست دروازه تراکتورسازی را باز کند که محمد نصرتی، مدافع تیم تبریزی با دست توپ را از درون دروازه خارج کرد اما داور متوجه این موضوع نشد و اعتراض شدید میداوودی به تصمیم داور منجر به گرفتن کارت زرد ازسوی وی شد.

هنگام اعلام ضربه پنالتی برای تراکتورسازی، سرمربی استقلال اهواز هادی خنیفر، مهاجم این تیم را صدا کرد و به وی گفت که پنالتی به سمت راست دروازه نواخته می شود، خنیفر هم درگوشی این موضوع را به اطلاع دروازه بان استقلال اهواز رساند ولی ضربه توسط پیمنتا به سمت چپ دروازه زده شد.

اسماعیل شریفات که در این بازی یک پنالتی برای استقلال اهواز هدر داد هنگام تعویض در دقیقه 70 بسیار عصبانی شد و بطری آبی که در دست داشت را به شدت پرتاب کرد.

در دقیقه 73 استقلال اهواز چهار مهاجم شد اما این تعویض ها نتیجه عکس داشت و تراکتورسازی بیشتر بازی را در اختیار گرفت.

با این شکست، اولین باخت در کارنامه مجید باقری نیا سرمربی استقلال اهواز در این فصل ثبت شد چرا که وی در هشت هفته ای که هدایت آبی پوشان را در اختیار گرفته بود شکستی در کارنامه نداشت.

در دقایق آخر بازی، گوینده ورزشگاه با عصبانیت در داخل اتاق خود در مورد بازی ضعیف بازیکنان استقلال اهواز می گفت: «حیف 100 تومان، حیف 100 تومان» اما نمی دانست که میکروفن روشن بود و صدای وی در ورزشگاه پخش می شد که این مسئله باعث خنده هواداران عصبانی استقلال اهواز شد.

در پایان بازی، هواداران تراکتورسازی از سوی برخی هواداران استقلال اهواز سنگباران شدند که البته نیروی انتظامی با کنترل وضعیت خیلی زود به این امر پایان داد.

در این بازی ابتدا تیم تراکتورسازی با گلهای لئونارد پیمنتا (5)، محمدحسن ابراهیمی (10) و فرهاد خیرخواه (25) از میزبان خود پیش افتاد و تلاش تیم استقلال اهواز برای تغییر نتیجه فقط 2 بار توسط محسن ارزانی (37) و علیرضا خنیفر (42) به ثمر نشست تا این تیم در پایان متحمل شکست 3 بر 2 شود.

تراکتورسازی با این پیروزی 23 امتیازی شد و به رده نهم جدول صعود کرد و استقلال اهواز نیز با 21 امتیاز به رده دهم جدول تنزل یافت، این نخستین شکست تیم فوتبال استقلال اهواز از زمان حضور مجید باقری نیا در این تیم بود.