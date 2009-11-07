به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری این فیلم قرار بود نیمه آبان‌ماه شروع شود اما تاخیر در رسیدن دوربین باعث شد فیلمبرداری اواسط هفته شروع شود، داستان "ناسپاس" در زمان حضرت موسی (ع) می‌گذرد. عامیل و آشل دو پسرعمو خواهان ازدواج با آنائل هستند. اما وقوع یک رخداد غیر منتظره آرامش و آسایش قبایل و طوایف قوم یهود را برهم می‌زند.

پوریا پورسرخ، نیما شاهرخشاهی، الناز شاکردوست، محمدعلی ساربان، مجید عبدالعظمی، مجید واشقانی، خسرو دستگیر، بابک والی، زویا خلیل‌آذر، علی فرود، آویشن بیکایی، مونا بیگی، سیروس صابر و لاله کریمی در این فیلم مقابل دوربین می‌روند.

حسین اکبرزاده و اصغر هاشمی نویسندگان فیلمنامه این فیلم هستند که محصول شبکه جهانی سحر با مشارکت بخش خصوصی است. عوامل تولید "ناسپاس" عبارتند از مدیر فیلمبرداری: سیدمحسن جاهد، مدیر تولید: بهمن گودرزی، صدابردار: محمد شاهوردی، طراح صحنه و لباس: حسن هدایت، طراح گریم: محسن بابایی، صداگذار: محمود موسوی‌نژاد، فیلمبردار:حسن سلیمان میگونی.