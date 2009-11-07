به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب مجموعه‌ای است از داستان‌های بسیار کوتاه نجیب محفوظ که وی آنها را در اواخر عمرش به رشته تحریر درآورده است. برخی از این داستان‌های این کتاب بسیار کوتاه‌اند و گاهی به یک پاراگراف و حتی به یک جمله تک‌خطی هم محدود می‌شوند.

داستان‌های این مجموعه تاکنون به فارسی ترجمه و منتشر نشده‌اند و ناجی ملایی آنها را از روی ویراست سال 2007 کتاب "زمزمه‌های واپسین" و از عربی به فارسی برگردانده است. این مترجم در ابتدای کتاب 150 صفحه‌ای محفوظ، مقدمه‌ای هم درباره شیوه نگارش داستان‌های کوتاه این مجموعه نوشته است.

نجیب محفوظ نویسنده و نمایشنامه‌نویس مصری و برنده جایزه نوبل ادبیات نزدیک به یک قرن (98 سال) عمر کرد و سه سال پیش (2006) بود که پس از یک عمل جراحی در بیمارستانی در قاهره درگذشت. وی که فرزند یک کارمند دولت بود، در دهه 30 میلادی ابتدا در وزارت موقوفات دولت مصر مشغول به‌ کار شد و پس از راهیابی به ادارات دولتی، حتی مدیر سانسور اداره هنر و سرانجام مشاور وزیر فرهنگ مصر نیز شد.

با این حال از محفوظ به عنوان یکی از نویسندگان مدرن جهان عرب یاد می‌شود که با بیش از 30 کتاب تاثیرگذار توانست به عنوان اولین عرب، جایزه ادبی نوبل را دریافت کند. وی دیدگاه‌های منتقدانه‌اش را نسبت به استعمار انگلیس و دولت وقت مصر، در واپسین سال‌های عمرش بیان کرد و البته پس از حمایت محفوظ از پیمان کمپ دیوید، (صلح مصر با اسرائیل) کتاب‌هایش مدت زمان زیادی در بسیاری از کشورهای عربی ممنوع شد که این ممنوعیت با دریافت جایزه نوبل در سال 1988 برداشته شد.

بر اساس کتاب "کوچه مدق" محفوط در ایران نیز فیلمی به‌ نام کافه ستاره ساخته شد که در سال 1385 نمایش داده‌ شد.





