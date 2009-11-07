بوستان و گلستان سعدی کمیک استریپ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین‌پور در این کتاب ۱۲۰ صفحه‌ای برداشتهای آزاد خود از مفاهیم برخی حکایتهای این دو اثر سعدی شیرازی را به ‌تصویر کشیده است.

حسین پور در انجام این کار به‌نحوی عمل کرده‌ که داستانهای مقتبس از این دو کتاب به شرایط امروز ایران و جهان ربط داشته باشد. همچنین در این برداشتهای آزاد او علاوه بر لحاظ راحتی مخاطب در طراحی و متن به هیچ زمان یا مکان خاصی نیز منحصر نمی‌شود.

کمیک‌استریپ گزیده حکایتهای بوستان و گلستان سعدی که با عنوان احتمالی رندستان منتشر خواهد شد نخستین کتاب از مجموعه کمیک‌استریپ‌‌های حسین پور است که زیرعنوان کلی "کمیک‌استریپ داستانهای قدیمی" از سوی انتشارات سوره مهر منتشر خواهد شد.

وی همچنین کمیک‌استریپ داستانهای مثنوی و آثار عبید زاکانی را طراحی کرده که به عنوان کتابهای بعدی این مجموعه منتشر خواهد شد.

سهیل نوری در بخش رنگ و علی مرادی در بخش انتخاب داستانها حسین پوررا یاری کرده‌اند و پوریا عالمی نیز در بازنویسی برخی از حکایات و همچنین در بخش گرافیک با او همکاری کرده است.