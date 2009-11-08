احمدی نژاد وارد ترکیه شد/ جزئیات برنامه های سفر رئیس جمهور

به گزارش خبرنگاراعزامی مهر، دکتر محمود احمدی نژاد در بدو ورود مورد استقبال وزیر کابینه و وجودت ایل مازو ازمقامات ترکیه ، بهمن حسین پور سفیرکشورمان و دیگر مقامات حاضر در فرودگاه استانبول قرار گرفت.

رئیس جمهور قرار است تاساعتی دیگر با نخست وزیر و رئیس جمهور ترکیه دیدار و در خصوص مسائل مهم دوجانبه ومنطقه ای وهمچنین اجلاس منطقه ای همکاری های اقتصادی - تجاری سازمان کنفرانس اسلامی گفتگو کند.

احمدی نژاد قرار است در سفر دوروزه خود با حضور در اجلاس کمیته دائمی همکاری های اقتصادی - تجاری سازمان کنفرانس اسلامی در خصوص مشکلات موجود در اقتصاد جهان به ایراد سخنرانی بپردازد.

دیدارهای دو جانبه با سران کشورهای اسلامی، دیدار با ایرانیان، حضور در ضیافت نهار عبدالله گل به افتخار میهمانان، مصاحبه های اختصاصی با شبکه های ترک زبان از جمله مهمترین برنامه های رئیس جمهور کشورمان در سفر به استانبول به شمار می رود.

دراین سفر یک هیئت بلند پایه سیاسی، اقتصادی رئیس جمهور را همراهی می کنند.