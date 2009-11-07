افزایش 21 درصدی تولید آلومینیوم در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، در مدت مذکور شرکت ایرالکو 99 هزار و 826 تن و واحد المهدی 65 هزار و 767 تن آلومینیوم تولید کردند.

میزان صادرات آلومینیوم نیز در مدت یاد شده برابر با 90 هزار و 178 تن به ارزش 146 میلیون و 337 هزار دلار بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی 14 درصد افزایش نشان داد.

جمع کل تولید آلومینیوم در ماه مهر 88 با 14 درصد افزایش نسبت به مهرماه سال گذشته به 21 هزار و 310 تن رسید که از این میزان 12 هزار و 621 تن متعلق به شرکت ایرالکو و 8 هزار و 689 تن مربوط به تولید واحد المهدی بود.

همچنین در هفت ماهه امسال 119 هزار و 879 تن پودر آلومینا تولید شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2 درصد رشد داشت.