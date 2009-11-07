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۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۹:۴۰

افزایش 21 درصدی تولید آلومینیوم در کشور

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران اعلام کرد تولید آلومینیوم در واحدهای آلومینیوم‌سازی در هفت ماهه منتهی به پایان مهرماه سال‌جاری در مجموع به 165 هزار و 593 تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 21 درصد افزایش نشان می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، در مدت مذکور شرکت ایرالکو 99 هزار و 826 تن و واحد المهدی 65 هزار و 767 تن آلومینیوم تولید کردند.

میزان صادرات آلومینیوم نیز در مدت یاد شده برابر با 90 هزار و 178 تن به ارزش 146 میلیون و 337 هزار دلار بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی 14 درصد افزایش نشان داد.

جمع کل تولید آلومینیوم در ماه مهر 88 با 14 درصد افزایش نسبت به مهرماه سال گذشته به 21 هزار و 310 تن رسید که از این میزان 12 هزار و 621 تن متعلق به شرکت ایرالکو و 8 هزار و 689 تن مربوط به تولید واحد المهدی بود.

همچنین در هفت ماهه امسال 119 هزار و 879 تن پودر آلومینا تولید شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2 درصد رشد داشت.

کد مطلب 978200

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