حمله زمینی عربستان علیه الحوثی ها در خاک یمن/ اسارت نظامیان سعودی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه البیان امارات، با تایید حملات هوایی عربستان علیه گروه الحوثی در روز گذشته و آغاز حملات نظامیان این کشور در خاک یمن، موضوع درگیری های اخیر وارد مرحله جدیدی شد.

بر این اساس پس از حمله اخیر گروه الحوثی به نیروهای امنیت مرزی عربستان، موضع ریاض در قبال مسئله درگیری های یمن وارد مرحله جدیدی شد.

منابع خبری با اشاره به بمباران هوایی پایگاه های گروه الحوثی توسط جنگنده های عربستانی، از آغاز درگیری های زمینی گسترده در مناطق مرزی عربستان با یمن خبر می دهند. تمرکز این درگیری ها در منطقه جبل الدخان در نزدیکی استان صعده قرار دارد.

از طرفی گروه الحوثی از اسارت برخی از نظامیان عربستانی در این درگیری ها خبر داده است. همچنین مقامات ریاض از اسارت 100 نفر از نیروهای الحوثی خبر می دهند.

مرزهای یمن با عربستان 1500 کیلومتر امتداد دارد. دولت عربستان با استفاده از 100 هزار مرزبان امنیت مرزهای خود را حفظ می کند.

از طرفی دولت امارات در بیانیه ای پشتیبانی خود را از موضع ریاض در قبال حفظ امنیت این کشور ابراز داشت.

عربستان از ابتدای آغاز درگیری ها در یمن با استفاده از جنگنده های خود به بمباران مواضع شیعیان الحوثی می پرداخت، امری که در ابتدا تکذیب می شد. اما در روزهای اخیر توسط مقامات دولتی عربستان تایید شد.