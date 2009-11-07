اخبار کوتاه ورزشی خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، دو دوچرخه ‌سوار قاینی که با شعار قاین پایتخت زعفران جهان و ورزش، معنویت و نشاط اجتماعی سفر خود را از قاین تا دمشق آغاز کرده بودند، پس از طی کردن مسیر ایران، ترکیه و سوریه به شهرستان قاین بازگشتند.

مسعود شریعتی و مرتضی اکبرپور دو دوچرخه ‌سواری بودند که با موفقیت توانستند این سفر طولانی را طی کنند.

مراسم استقبال از این دو دوچرخه ‌سوار در محل پارک مسجد جامع قاین با حضور روسای ادارات شهرستان، رئیس اداره تربیت بدنی، روسای هیئتهای ورزشی و جمعی از ورزشکاران برگزار شد.

پیروزی تیم هیئت فوتبال استان در مقابل شهرداری همدان

دومین دیدار از سری مسابقات فوتبال لیگ دسته دو کشور بین تیمهای فوتبال استان و شهرداری همدان در استادیوم ملت همدان برگزار شد.

در نیمه اول این دیدار توپ بیشتر در میانه میدان بود تا اینکه در دقیقه 35 بازی شهرداری همدان نتیجه را 1 بر صفر به سود خود کرد که تا پایان نیمه اول ادامه داشت.

با آغاز نیمه دوم که در زیر باران شدید انجام شد تیم هیئت فوتبال استان خراسان جنوبی در یک بازی زیبا و هجومی توانست دو بار دروازه حریف را باز کند.

ابتدا احمد کیا در دقیقه 75 و پس از 10 دقیقه امیر پیاده در دقیقه 85 توپ را در دروازه شهرداری همدان قرار دادند و این دیدار با نتیجه 2 بر 1 به سود هیئت فوتبال خراسان جنوبی خاتمه یافت.

این دومین برد در دومین دیدار تیم هیئت فوتبال استان در این دوره از مسابقات بود.

اواخر آبان ماه نیز تیم خراسان جنوبی میزبان شهرداری انزلی خواهد بود.

حضور تیم کوهنوردی تاکسیرانی بیرجند در هفتمین همایش ملی کویرنوردی ایران

تیم کوهنوردی سازمان تاکسیرانی شهرداری بیرجند از شش آبان ‌ماه جاری به مدت دو روز در هفتمین همایش ملی کویر نوردی ایران در شهرستان بشرویه شرکت کرد و برای حضور در این همایش ملی موفق به دریافت لوح یادبود شد.

اعضای تیم کوهنوردی شامل شش نفر و سرپرستی تیم بر عهده عباس حسینی ‌مقدم بود.