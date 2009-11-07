گزارش گلدستون را به شورای امنیت می فرستم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بان کی مون خاطرنشان کرد: بنا بر درخواست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به زودی گزارش گلدستون را به شورای امنیت خواهم فرستاد.

خاطرنشان می شود از 192 عضو مجمع عمومی سازمان ملل، 114 عضو با رای مثبت خود به گزارش گلدستون نشان دادند همچنان وجدان های بیدار در جهان زنده هستند، امری که بر هراس جنایتکاران جنگی صهیونیست می افزاید.

در این میان 44 کشور رای ممتنع داده و 18 کشور نیز که هم پیمان همیشگی تل آویو (آمریکا) در صدر آنها قرار دارد با این قطعنامه مخالفت کردند.

گزارش 547 صفحه ای گلدستون درباره وقایع جنگ غزه که از 20 هزار صفحه سند و عکس مختلف و با استفاده از گفتگوی رو در رو با بیش از 200 نفر تهیه شده است، بطور آشکار رژیم صهیونیستی را به ارتکاب جنایت های جنگی علیه فلسطینیان متهم کرده است.