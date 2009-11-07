اجرای تونل کبیرکوه بدون هیچ پیشرفتی رها شده است

علی عزتی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: چهار سال پیش ۲۰ میلیارد ریال اعتبار در پیوست قانون بودجه سال ۱۳۸۵ براى مطالعه و اجراى تونل کبیرکوه در شهرستان آبدانان اختصاص یافت که مقرر شد با صرف این اعتبار کار مطالعه طرح تونل کبیرکوه بین شهرستان آبدانان و دره شهر تا پایان سال ۱۳۸۵به پایان برسد.

عزتی با انتقاد از عدم توجه مسئولان به طرح تونل کبیرکوه افزود: اکنون و با گذشت چهار سال از دستور رئیس جمهور و باتوجه به اینکه در ردیف مصوبات سفر استانی دولت به استان نیز قید شده ولی متاسفانه تا به امروز حتی طرح مطالعاتی این پروژه حیاتی نیز رها شده است.

نماینده شهرستانهای دهلران، دره شهر و آبدانان در مجلس ادامه داد: این پروژه راهبردی دارای اهمیت زیادی در ابعاد ملی و منطقه ای ‌است که در صورت احداث، علاوه بر تاثیرات مفید ملی، روند توسعه استان را سرعت می‌بخشد.

وی افزود: تونل کبیرکوه یکی از طرحهای ملی است که اکنون با گذشت چندسال از موافقت با اجرای آن، به نتیجه نرسیده است و ایجاد این تونل به عنوان یکی از آرزوهای دیرینه مردم منطقه بوده و بخش جنوبی استان را از بن بست خارج می کند و از این رهگذر راه توسعه استان هموارتر می شود.

رشته کوه مرتفع و برفگیر کبیرکوه همچون دیوار حایلی، قسمت جنوبی ایلام شامل شهرستانهای آبدانان، دره شهر و دهلران را از مرکز و شمال این استان جدا می کند. هم اینک راه ارتباطی این شهرستانها (آبدانان و دره شهر- ایلام) با شمال استان از طریق یک رشته راه کوهستانی، سخت گذر و جانفرسا به طول ۱۸۰ کیلومتر انجام می گیرد.



شهرستان ۵۵ هزار نفرى آبدانان در ۱۸۱ کیلومترى جنوب ایلام واقع بوده و یکى از مناطق سخت گذر براى تردد است.