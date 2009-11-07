مجید صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در لیگ برتر بسکتبال ایران بازیکنان خارجی تاثیرگذارتر از بازیکنان ایرانی نشان داده‎اند، تصریح کرد: با وجود اینکه بسکتبال ایران سیر صعودی زیادی داشته و طی سال‎های اخیر پیشرفت خوبی داشته است اما تنها حدود 6 یا 7 بازیکن هستند که تاثیرگذار و مثمرثمر برای تیم‎های خود نشان داده‎اند.

وی ادامه داد: در بسیاری از تیم‎ها این بازیکنان خارجی هستند که سرنوشت تیم خود را در هر بازی مشخص می ‎کنند. شاید این گونه تیم‌ها نتوانند اثر مفیدی برای بسکتبال ایران داشته باشند. چون بسکتبال ایران به عکس این قضیه نیاز دارد.

سرمربی تیم بسکتبال توزین الکتریک با تاکید بر ویژگی‌های خاص تیم خود اظهار داشت: شاید نوع نتیجه‎گیری ما به لحاظ برد و باخت چندان قابل توجه نباشد اما با توجه به چگونگی عملکرد بازیکنانمان در دیدارهای گذشته با صراحت تمام می‌گویم که تیم با کیفیتی دارم.

صالحی تاکید کرد: شاید از نظر نتیجه‎گیری موقعیت قابل توجهی در رقابت‎های لیگ برتر نداشته باشیم. اما به طور حتم به واسطه اینکه به بازیکنانی ایرانی خود اجازه رشد و خودنمایی می‎دهیم، به بسکتبال ایران خدمت خواهیم کرد. فکر می‌کنم تیم صبامهر قزوین هم چنین شرایطی داشته باشد.

وی به دیدار پنجشنبه شب دو تیم توزین الکتریک و صبامهر قزوین اشاره کرد و گفت: این ضعیف‌ترین بازی ما در رقابت‎های فصل جاری لیگ برتر بود. شاید خیلی از عوامل در ارائه نمایش ضعیف تاثیرگذار بود اما فکر می‎کنم مهمترین عامل قدرت بالای حریفمان بود که کاملا حرفه‎ای کار می‎کردند.

سرمربی تیم بسکتبال توزین الکتریک یادآور شد: در دیدارهای هفته های گذشته مقابل تیم‎هایی مانند مهرام، ذوب‎آهن و حتی دانشگاه آزاد شانس زیادی برای پیروزی داشتیم و در نهایت هم با کمترین اختلاف امتیاز نتیجه را واگذار کردیم اما مقابل صبامهر واقعا به مشکل برخوردیم.