مجید صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در لیگ برتر بسکتبال ایران بازیکنان خارجی تاثیرگذارتر از بازیکنان ایرانی نشان دادهاند، تصریح کرد: با وجود اینکه بسکتبال ایران سیر صعودی زیادی داشته و طی سالهای اخیر پیشرفت خوبی داشته است اما تنها حدود 6 یا 7 بازیکن هستند که تاثیرگذار و مثمرثمر برای تیمهای خود نشان دادهاند.
وی ادامه داد: در بسیاری از تیمها این بازیکنان خارجی هستند که سرنوشت تیم خود را در هر بازی مشخص می کنند. شاید این گونه تیمها نتوانند اثر مفیدی برای بسکتبال ایران داشته باشند. چون بسکتبال ایران به عکس این قضیه نیاز دارد.
سرمربی تیم بسکتبال توزین الکتریک با تاکید بر ویژگیهای خاص تیم خود اظهار داشت: شاید نوع نتیجهگیری ما به لحاظ برد و باخت چندان قابل توجه نباشد اما با توجه به چگونگی عملکرد بازیکنانمان در دیدارهای گذشته با صراحت تمام میگویم که تیم با کیفیتی دارم.
صالحی تاکید کرد: شاید از نظر نتیجهگیری موقعیت قابل توجهی در رقابتهای لیگ برتر نداشته باشیم. اما به طور حتم به واسطه اینکه به بازیکنانی ایرانی خود اجازه رشد و خودنمایی میدهیم، به بسکتبال ایران خدمت خواهیم کرد. فکر میکنم تیم صبامهر قزوین هم چنین شرایطی داشته باشد.
وی به دیدار پنجشنبه شب دو تیم توزین الکتریک و صبامهر قزوین اشاره کرد و گفت: این ضعیفترین بازی ما در رقابتهای فصل جاری لیگ برتر بود. شاید خیلی از عوامل در ارائه نمایش ضعیف تاثیرگذار بود اما فکر میکنم مهمترین عامل قدرت بالای حریفمان بود که کاملا حرفهای کار میکردند.
سرمربی تیم بسکتبال توزین الکتریک یادآور شد: در دیدارهای هفته های گذشته مقابل تیمهایی مانند مهرام، ذوبآهن و حتی دانشگاه آزاد شانس زیادی برای پیروزی داشتیم و در نهایت هم با کمترین اختلاف امتیاز نتیجه را واگذار کردیم اما مقابل صبامهر واقعا به مشکل برخوردیم.
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