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۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۰:۰۰

بازدید معاون مطبوعاتی ارشاد از رسانه‌‌ها به ترتیب حروف الفباء

بازدید معاون مطبوعاتی ارشاد از رسانه‌‌ها به ترتیب حروف الفباء

محمدعلی رامین معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد به ترتیب حروف الفباء از رسانه‌های سراسری کشور بازدید می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، رامین در نخستین گام ورود به وزارت ارشاد برنامه‌ای را برای بازدید از همه رسانه‌های سراسری به ترتیب حروف الفباء نام آنها تنظیم کرده و در همین راستا روز گذشته (جمعه) از روزنامه اعتماد بازدید کرد.

وی قرار است به مرور و در وقتهایی که براساس برنامه‌ زمانبندی وی هماهنگ می‌شود از تحریریه تمامی رسانه‌های سراسری اعم از خبرگزاریها و روزنامه‌ها بازدید کند.

یکی از خواسته‌های وزیر ارشاد از معاون مطبوعاتی جدیدش - که در حکم او هم آمده بود - جلب مشارکت دست‌اندرکاران مطبوعات و خبرگزاریها برای تدوین هر چه سریعتر و دقیقتر پیش‌نویس نظام جامع رسانه‌‌ای عنوان شده بود و به نظر می‌رسد محمدعلی رامین نیز در بازدیدهای خود از رسانه‌ها برای جلب همکاری مطبوعاتیها در تدوین این نظام جامعه رسانه‌ای تلاش می‌کند.

محمدعلی رامین هفته گذشته به سمت معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب شد. 

کد مطلب 978209

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