به گزارش خبرنگار مهر، رامین در نخستین گام ورود به وزارت ارشاد برنامه‌ای را برای بازدید از همه رسانه‌های سراسری به ترتیب حروف الفباء نام آنها تنظیم کرده و در همین راستا روز گذشته (جمعه) از روزنامه اعتماد بازدید کرد.

وی قرار است به مرور و در وقتهایی که براساس برنامه‌ زمانبندی وی هماهنگ می‌شود از تحریریه تمامی رسانه‌های سراسری اعم از خبرگزاریها و روزنامه‌ها بازدید کند.

یکی از خواسته‌های وزیر ارشاد از معاون مطبوعاتی جدیدش - که در حکم او هم آمده بود - جلب مشارکت دست‌اندرکاران مطبوعات و خبرگزاریها برای تدوین هر چه سریعتر و دقیقتر پیش‌نویس نظام جامع رسانه‌‌ای عنوان شده بود و به نظر می‌رسد محمدعلی رامین نیز در بازدیدهای خود از رسانه‌ها برای جلب همکاری مطبوعاتیها در تدوین این نظام جامعه رسانه‌ای تلاش می‌کند.

محمدعلی رامین هفته گذشته به سمت معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب شد.