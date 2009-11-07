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۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۹:۵۶

کیدمن و پالترو در "دختر دانمارکی" همبازی می‌شوند

کیدمن و پالترو در "دختر دانمارکی" همبازی می‌شوند

گوئینیت پالترو و نیکول کیدمن در فیلم سینمایی "دختر دانمارکی" به کارگردانی توماس آلفردسن ایفای نقش می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد فیلم بر اساس رمان دیوید ابزرهوف درباره اینار وگنر نقاش دانمارکی تولید می‌شود و درباره نخستین مردی است که سال 1931 تحت عمل تغییر جنسیت قرار گرفت و تبدیل به زن شد. نقش اینار را کیدمن بازی می‌کند و پالترو هم به نقش همسر او گرتا ظاهر می‌شود.

پالترو که به تازگی بازی در فیلم سینمایی "آیرون من 2" را به پایان رسانده، جانشین چارلیز ترون شد که قرار بود این نقش را مقابل کیدمن بازی کند. آلفردسن کارگردان "دختر دانمارکی" پارسال فیلم سینمایی بسیار موفق "بگذار نفر مناسب وارد شود" را روی پرده سینماهای جهان داشت که 56 جایزه از رویدادهای سینمایی نقاط مختلف دنیا برد.

کد مطلب 978210

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