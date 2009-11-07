30 مددجوی جرائم غیرعمد زندانهای گلستان آزاد شدند

عباسعلی عرب در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: بدهی این افراد 1.2 میلیارد ریال بوده که با پیگیری مسئولان ستاد دیه استان با گذشت 70 میلیون تومانی شکات و با پرداخت 50 میلیون تومان به صورت بلاعوض آزاد شده و به کانون خانواده بازگشتند.

وی با تشکر از خیرینی که موجبات آزادسازی مددجویان جرائم غیرعمد را فراهم می کنند، گفت: ستاد دیه استان پیگیر است تا به مناسبت عید سعید غدیر تعداد دیگری از مددجویان آزاد شده را به کانون گرم خانواده باز گرداند.

عرب از بررسی 721 درخواست مرخصی، اشتغال، انتقال، آزادی مشروط و عفو موردی در شورای طبقه بندی زندان گنبد خبر داد.

مدیرکل زندانهای گلستان بیان داشت: با تلاش اعضا شورای طبقه بندی زندان گنبد در مهرماه سال جاری با برگزاری هشت ساعت جلسه شورا در زندان گنبد تعداد 721 درخواست زندانیان در زمینه های مرخصی، اشتغال، انتقال، آزادی مشروط و عفو موردی، مورد بررسی قرار گرفت.

وی یادآور شد: از این تعداد، 382 مورد تقاضا مرخصی، 15 مورد آزادی مشروط، 303 مورد درخواست اشتغال و 21 مورد تقاضای انتقال بود که پس از بحث و تبادل نظر اعضا و با توجه به آئین نامه اجرایی سازمان با 316 درخواست مرخصی موافقت شد.

وی عنوان کرد: همچنین با هشت تقاضای آزادی مشروط، 221 درخواست اشتغال و 18 تقاضای انتقال موافقت و به تعداد 79 نفر نیز در اجرای ماده 223 آئین نامه مرخصی داده شد.