به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه شعر که چاپ نخستش به تازگی وارد کتابفروشیها شده است 61 شعر کوتاه از این شاعر جوان را در خود جای داده است.

این شعرها که حال و هوای تجربه‌های شخصی شاعر را دارد زوایای مختلف دنیا را از دیدگاه وی به تصویر می‌کشد. در یکی از شعرهای مجموعه می خوانیم: آفت به جان مزرعه افتاده است/ گرگ به گله/ کدخدا به شهر رفته / تا شهربانو را به عقد خود درآورد/ آه چوپان ده را گرفته است.

در شعر دیگری می‌خوانیم: خدا که انسان را می آفرید/ در آینه نگاه کرد/ تا ببیند چه اندازه موهایش سفید شده است!

این کتاب 64 صفحه‌ای با تیراژ هزار نسخه توسط انتشارات شاملو در مشهد منتشر شده است.