معتمد و عبداللهی پنجشنبه به مکزیک می روند/ مصاف دوباره لوپز و عبداللهی

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها 23 و 24 آبان ماه در تالار "پالاچیو دلوس دیپورترز" مکزیکوسیتی برگزار خواهد می شود. محمد باقری معمتد عضو تیم ملی تکواندو که در جریان مسابقات قهرمانی جهان موفق به کسب مدال طلا شد از سوی فدراسیون تکواندو مکزیک به این مسابقات دعوت شده بود و مسئولین برگزاری از فرزاد عبداللهی نیز برای حضور در این مسابقات دعوت بعمل آوردند.

با این دعوت احتمال رویارویی دوباره لوپز آمریکایی و عبداللهی در این مسابقات وجود دارد به شرط آنکه این آمریکایی به مکزیک سفر کند.

مسئولان برگزاری این مسابقات برای نفرات برتر 20، 10 و 5 هزار دلار جایزه در نظر گرفته اند. این دو تکواندوکار به همراه رضا مهماندوست پنجشنبه هفته جاری راهی مکزیک می شوند.