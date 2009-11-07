اسامی برگزیدگان مسابقات چاپ در فرهنگسرای نیاوران اعلام می شود

دبیر بخش مسابقات با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مرحله پایانی این جشنواره از امروز با نمایش آثار راهیافته به بخش نهایی آغاز و روز سه شنبه با برگزاری چندین جلسه هم اندیشی پایان خواهد یافت.



محسن یگانه کاری در ادامه گفت: داوریها در هر دو بخش محصول چاپی برتر و واحد چاپی برتر پایان یافته است. امسال حجم آثار رسیده به دبیرخانه بیش از سه برابر سالهای گذشته بود اما با این وجود خللی در روند داوریها پیش نیامد.

یگانه کاری با بیان اینکه بسیاری از داوران معتقدند که سطح کیفی آثار نیز افزایش یافته است عنوان کرد: امسال دومین سالی بود که دهها نفر از کارشناسان چاپ، بسته بندی و گرافیک، معیارهای داوری در مسابقات را تبیین کردند. فعالان این حوزه زمانی که معیارهای داوری را شفاف می بینند به شرکت در جشنواره علاقمند می شوند. امیدوارم استقبال از بخش مسابقات جشنواره چاپ، سال به سال بهتر هم بشود.

برگزیدگان بخش مسابقات جشنواره چاپ یکشنبه 17 آبان ماه ساعت 17 در فرهنگسرای نیاوران معرفی می شوند. در این مراسم علاوه بر محسن پرویز معاون فرهنگی ارشاد، جلال ذکایی، مدیر کل دفتر چاپ و جمعی از مدیران صنعتی کشور هماهنگیهایی نیز برای حضور سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گرفته است.