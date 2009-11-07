شریفی در این باره به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری این مجموعه روز 15 آبانماه در لوکیشن خانه نعمت که صدرالدین حجازی ایفاگر این نقش محوری است، شروع شده و 12 روز ادامه دارد. بعد از آن به لوکیشن خانه ملیحه (روناک یونسی) میرویم. مجموعه "خانه بیپرنده" به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه تهران تهیه میشود.
وی در ادامه افزود: مجید حاجیزاده و مهدی وثوقراد به تازگی به جمع بازیگران اضافه شدند و تا دو هفته دیگر 40 بازیگر دیگر به "خانه بیپرنده" ملحق میشوند. برای انتخاب بازیگر نقش حاج عباس که یکی از شخصیتهای محوری این مجموعه است مشغول رایزنی هستیم و سعی میکنیم تصویربرداری تا نوروز 89 به پایان برسد.
بازیگران مجموعه به ترتیب حروف الفبا عبارتند از رویا افشار، پردیس افکاری، شهروز ابراهیمی، کاظم افرندنیا، محمد ابهری، صدرالدین حجازی، جعفر دهقان، ماهرخ شریفی، سوگل طهماسبی، کامران فیوضات، سروش گودرزی، سامیه لک، میرطاهر مظلومی، حمیدرضا مرادی، مینا نوروزی و روناک یونسی.
داستان "خانه بیپرنده" درباره دختری است که در زمان جنگ تحمیلی مفقود میشود. حاج عباس و مرضیه، پدر و مادر این دختر سالها دنبال یافتن فرزند خود هستند. تا اینکه پس از 27 سال دخترشان پیدا میشود. با ورود دختر جوان به خانه حاج عباس و مرضیه زندگی این زوج سالمند دگرگون میشود.
عوامل تولید عبارتند از شعله شریعتی نویسنده، فروغالزمان اهتمام مدیر تولید، مجتبی رحیمی مدیر تصویربرداری، رضا مطهری تدوینگر، اشکان عسگری طراح گریم، امیر احدزاده طراح صحنه و لباس، ابراهیم بخشی صدابردار، قاسم صالحی دستیار کارگردان، امیر رنجبر عکاس، شاهرخ شریفی صداگذار و میکس و آفاق فیلم مجری طرح.
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