به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس قرعه کشی 16 تیم حاضر در مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاههای کشور در 2 گروه شمال و جنوب به شرح زیر گروهبندی شدند:
گروه شمال:
* صنایع چوب محبوبی آمل، آرش بتون تاکستان، شهرداری تبریز، شهروند بابل، سایپا اردبیل، فرش آرا مشهد، دبیری تبریز و سپاه شهدا ارومیه
گروه جنوب:
* زرسیم ساوه، پرسپولیس تهران، فخر آلومینیوم اراک، مقاومت فارس، گاز خوزستان، بنیاد مسکن شیراز، هیئت روستایی و عشایری قم و نیروگاه یزد
- برنامه نیم فصل اول مسابقات فوتسال لیگ دسته اول باشگاههای کشور به شرح زیر است:
هفته اول
جمعه - 22/8/88
گروه شمال
* آرش بتون تاکستان - صنایع چوب محبوبی آمل، ساعت 15، سالن امام خمینی (ره) تاکستان
* دبیری تبریز - شهرداری تبریز، ساعت 15، سالن آذرآب تبریز
* فرش آرا مشهد - شهروند بابل، ساعت 15، سالن کارگران مشهد
* سپاه شهدا ارومیه - سایپا اردبیل، ساعت 15، سالن غدیر ارومیه
گروه جنوب
* نیروگاه یزد - زرسیم ساوه، ساعت 15، سالن شهید صدوقی یزد
* پرسپولیس تهران - فخر آلومینیوم اراک، ساعت 15، سالن ساها تهران
* بنیادمسکن فارس - مقاومت فارس، ساعت 15، سالن 22 بهمن شیراز
* گاز خوزستان - هیئت روستایی و عشایری قم، ساعت 15، سالن شهدای گاز اهواز
هفته دوم
جمعه - 29/8/88
گروه شمال
* صنایع چوب محبوبی آمل - دبیری تبریز، ساعت 15، سالن پیامبر اعظم (ص) آمل
* سایپا اردبیل - شهرداری تبریز، ساعت 15، سالن حسین رضازاده اردبیل
* شهروند بابل - سپاه شهدا ارومیه، ساعت 15، سالن بیم بابل
* آرش بتون تاکستان - فرش آرا مشهد، ساعت 15، سالن امام خمینی (ره) تاکستان
گروه جنوب
* زرسیم ساوه - پرسپولیس تهران، ساعت 15، سالن فجر ساوه
* هیئت روستایی و عشایری قم - فخر آلومینیوم اراک، ساعت 15، سالن شهیدحیدریان قم
* مقاومت فارس - گازخوزستان، ساعت 15، سالن شهدای شلمچه شیراز
* نیروگاه یزد - بنیادمسکن فارس، ساعت 15، سالن شهید صدوقی یزد
هفته سوم
جمعه - 6/9/88
گروه شمال
* فرش آرا مشهد - صنایع چوب محبوبی آمل، ساعت 15، سالن کارگران مشهد
* شهرداری تبریز - شهروند بابل، ساعت 15، سالن شهرداری تبریز
* سپاه شهدا ارومیه - آرش بتون تاکستان، ساعت 15، سالن غدیر ارومیه
* دبیری تبریز - سایپا اردبیل، ساعت 15، سالن آذرآب تبریز
گروه جنوب
* بنیادمسکن فارس - زرسیم ساوه، ساعت 15، سالن 22 بهمن شیراز
* فخر آلومینیوم اراک - مقاومت فارس، ساعت 15، سالن آلومینیوم سازی اراک
* گاز خوزستان - نیروگاه یزد، ساعت 15، سالن شهدای گاز اهواز
* پرسپولیس تهران - هیئت روستایی و عشایری قم، ساعت 15، سالن ساها تهران
هفته چهارم
جمعه - 13/9/88
گروه شمال
* صنایع چوب محبوبی آمل - سایپا اردبیل، ساعت 15، سالن پیامبر اعظم (ص) آمل
* شهرداری تبریز - آرش بتون تاکستان، ساعت 15، سالن شهرداری تبریز
* شهروند بابل - دبیری تبریز، ساعت 15، سالن بیم بابل
* سپاه شهدا ارومیه - فرش آرا مشهد، ساعت 15، سالن غدیر ارومیه
گروه جنوب
* زر سیم ساوه - هیئت روستایی و عشایری قم، ساعت 15، سالن فجر ساوه
* فجر آلومینیوم اراک - نیروگاه یزد، ساعت 15، سالن آلومینیوم سازی اراک
* مقاومت فارس - پرسپولیس تهران، ساعت 15، سالن شهدای شلمچه شیراز
* گاز خوزستان - بنیادمسکن فارس، ساعت 15، سالن شهدای گاز اهواز
هفته پنجم
جمعه - 20/9/88
گروه شمال
* صنایع چوب محبوبی آمل - سپاه شهدا ارومیه، ساعت 15، سالن پیامبر اعظم (ص) آمل
* فرش آرا مشهد - شهرداری تبریز، ساعت 15، سالن کارگران مشهد
* سایپا اردبیل - شهروند بابل، ساعت 15، سالن حسین رضازاده اردبیل
* آرش بتون تاکستان - دبیری تبریز، ساعت 15، سالن امام خمینی (ره) تاکستان
گروه جنوب
* زرسیم ساوه - گاز خوزستان، ساعت 15، سالن فجر ساوه
* بنیادمسکن فارس - فخرآلومینیوم اراک، ساعت 15، سالن 22 بهمن شیراز
* هیئت روستایی و عشایری قم - مقاومت فارس، ساعت 15، سالن شهید حیدریان قم
* نیروگاه یزد - پرسپولیس تهران، ساعت 15، سالن شهید صدوقی یزد
هفته ششم
پنجشنبه - 26/9/88
گروه شمال
شهروند بابل - صنایع چوب محبوبی آمل، ساعت 15، سالن بیم بابل
* شهرداری تبریز - سپاه شهدا ارومیه، ساعت 15، سالن شهرداری تبریز
* سایپا اردبیل - آرش بتون تاکستان، ساعت 15، سالن حسین رضازاده اردبیل
* دبیری تبریز - فرش آرا مشهد، ساعت 15، سالن آذرآب تبریز
گروه جنوب
* مقاومت فارس - زرسیم ساوه، ساعت 15، سالن شهدای شلمچه شیراز
* فخرآلومینیوم اراک - گاز خوزستان، ساعت 15، سالن آلومینیوم سازی اراک
* هیئت روستایی و عشایری قم - نیروگاه یزد، ساعت 15، سالن شهیدحیدریان قم
* پرسپولیس تهران - بنیادمسکن فارس، ساعت 15، سالن ساها تهران
هفته هفتم
پنجشنبه - 3/10/88
گروه شمال
* صنایع چوب محبوبی آمل - شهرداری تبریز، ساعت 15، سالن پیامبر اعظم (ص) آمل
* آرش بتون تاکستان - شهروند بابل، ساعت 15، سالن امام خمینی (ره)
* سپاه شهدا ارومیه - دبیری تبریز، ساعت 15، سالن غدیر ارومیه
* فرش آرا مشهد - سایپا اردبیل، ساعت 15، سالن کارگران مشهد
گروه جنوب
* زرسیم ساوه - فخرآلومینیوم اراک، ساعت 15، سالن فجر ساوه
* نیروگاه یزد - مقاومت فارس، ساعت 15، سالن شهید صدوقی یزد
* گاز خوزستان - پرسپولیس تهران، ساعت 15، سالن شهدای گاز اهواز
* بنیادمسکن فارس - هیئت روستایی و عشایری قم، ساعت 15، سالن 22 بهمن شیراز
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