به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس قرعه کشی 16 تیم حاضر در مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در 2 گروه شمال و جنوب به شرح زیر گروه‌بندی شدند:

گروه شمال:

* صنایع چوب محبوبی آمل، آرش بتون تاکستان، شهرداری تبریز، شهروند بابل، سایپا اردبیل،‌ فرش آرا مشهد،‌ دبیری تبریز و‌ سپاه شهدا ارومیه

گروه جنوب:

* زرسیم ساوه،‌ پرسپولیس تهران، فخر آلومینیوم اراک، مقاومت فارس،‌ گاز خوزستان، بنیاد مسکن شیراز،‌ هیئت روستایی و عشایری قم و‌ نیروگاه یزد

- برنامه نیم فصل اول مسابقات فوتسال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

هفته اول

جمعه - 22/8/88

گروه شمال

* آرش بتون تاکستان - صنایع چوب محبوبی آمل، ساعت 15، سالن امام خمینی (ره) تاکستان

* دبیری تبریز - شهرداری تبریز، ساعت 15، سالن آذرآب تبریز

* فرش آرا مشهد - شهروند بابل، ساعت 15، سالن کارگران مشهد

* سپاه شهدا ارومیه - سایپا اردبیل، ساعت 15، سالن غدیر ارومیه

گروه جنوب

* نیروگاه یزد - زرسیم ساوه، ساعت 15، سالن شهید صدوقی یزد

* پرسپولیس تهران - فخر آلومینیوم اراک، ساعت 15، سالن ساها تهران

* بنیادمسکن فارس - مقاومت فارس، ساعت 15، سالن 22 بهمن شیراز

* گاز خوزستان - هیئت روستایی و عشایری قم، ساعت 15، سالن شهدای گاز اهواز

هفته دوم

جمعه - 29/8/88

گروه شمال

* صنایع چوب محبوبی آمل - دبیری تبریز، ساعت 15، سالن پیامبر اعظم (ص) آمل

* سایپا اردبیل - شهرداری تبریز، ساعت 15، سالن حسین رضازاده اردبیل

* شهروند بابل - سپاه شهدا ارومیه، ساعت 15، سالن بیم بابل

* آرش بتون تاکستان - فرش آرا مشهد، ساعت 15، سالن امام خمینی (ره) تاکستان

گروه جنوب

* زرسیم ساوه - پرسپولیس تهران، ساعت 15، سالن فجر ساوه

* هیئت روستایی و عشایری قم - فخر آلومینیوم اراک، ساعت 15، سالن شهیدحیدریان قم

* مقاومت فارس - گازخوزستان، ساعت 15، سالن شهدای شلمچه شیراز

* نیروگاه یزد - بنیادمسکن فارس، ساعت 15، سالن شهید صدوقی یزد

هفته سوم

جمعه - 6/9/88

گروه شمال

* فرش آرا مشهد - صنایع چوب محبوبی آمل، ساعت 15، سالن کارگران مشهد

* شهرداری تبریز - شهروند بابل، ساعت 15، سالن شهرداری تبریز

* سپاه شهدا ارومیه - آرش بتون تاکستان، ساعت 15، سالن غدیر ارومیه

* دبیری تبریز - سایپا اردبیل، ساعت 15، سالن آذرآب تبریز

گروه جنوب

* بنیادمسکن فارس - زرسیم ساوه، ساعت 15، سالن 22 بهمن شیراز

* فخر آلومینیوم اراک - مقاومت فارس، ساعت 15، سالن آلومینیوم سازی اراک

* گاز خوزستان - نیروگاه یزد، ساعت 15، سالن شهدای گاز اهواز

* پرسپولیس تهران - هیئت روستایی و عشایری قم، ساعت 15، سالن ساها تهران

هفته چهارم

جمعه - 13/9/88

گروه شمال

* صنایع چوب محبوبی آمل - سایپا اردبیل، ساعت 15، سالن پیامبر اعظم (ص) آمل

* شهرداری تبریز - آرش بتون تاکستان، ساعت 15، سالن شهرداری تبریز

* شهروند بابل - دبیری تبریز، ساعت 15، سالن بیم بابل

* سپاه شهدا ارومیه - فرش آرا مشهد، ساعت 15، سالن غدیر ارومیه

گروه جنوب

* زر سیم ساوه - هیئت روستایی و عشایری قم، ساعت 15، سالن فجر ساوه

* فجر آلومینیوم اراک - نیروگاه یزد، ساعت 15، سالن آلومینیوم سازی اراک

* مقاومت فارس - پرسپولیس تهران، ساعت 15، سالن شهدای شلمچه شیراز

* گاز خوزستان - بنیادمسکن فارس، ساعت 15، سالن شهدای گاز اهواز

هفته پنجم

جمعه - 20/9/88

گروه شمال

* صنایع چوب محبوبی آمل - سپاه شهدا ارومیه، ساعت 15، سالن پیامبر اعظم (ص) آمل

* فرش آرا مشهد - شهرداری تبریز، ساعت 15، سالن کارگران مشهد

* سایپا اردبیل - شهروند بابل، ساعت 15، سالن حسین رضازاده اردبیل

* آرش بتون تاکستان - دبیری تبریز، ساعت 15، سالن امام خمینی (ره) تاکستان

گروه جنوب

* زرسیم ساوه - گاز خوزستان، ساعت 15، سالن فجر ساوه

* بنیادمسکن فارس - فخرآلومینیوم اراک، ساعت 15، سالن 22 بهمن شیراز

* هیئت روستایی و عشایری قم - مقاومت فارس، ساعت 15، سالن شهید حیدریان قم

* نیروگاه یزد - پرسپولیس تهران، ساعت 15، سالن شهید صدوقی یزد

هفته ششم

پنجشنبه - 26/9/88

گروه شمال

شهروند بابل - صنایع چوب محبوبی آمل، ساعت 15، سالن بیم بابل

* شهرداری تبریز - سپاه شهدا ارومیه، ساعت 15، سالن شهرداری تبریز

* سایپا اردبیل - آرش بتون تاکستان، ساعت 15، سالن حسین رضازاده اردبیل

* دبیری تبریز - فرش آرا مشهد، ساعت 15، سالن آذرآب تبریز

گروه جنوب

* مقاومت فارس - زرسیم ساوه، ساعت 15، سالن شهدای شلمچه شیراز

* فخرآلومینیوم اراک - گاز خوزستان، ساعت 15، سالن آلومینیوم سازی اراک

* هیئت روستایی و عشایری قم - نیروگاه یزد، ساعت 15، سالن شهیدحیدریان قم

* پرسپولیس تهران - بنیادمسکن فارس، ساعت 15، سالن ساها تهران

هفته هفتم

پنجشنبه - 3/10/88

گروه شمال

* صنایع چوب محبوبی آمل - شهرداری تبریز، ساعت 15، سالن پیامبر اعظم (ص) آمل

* آرش بتون تاکستان - شهروند بابل، ساعت 15، سالن امام خمینی (ره)

* سپاه شهدا ارومیه - دبیری تبریز، ساعت 15، سالن غدیر ارومیه

* فرش آرا مشهد - سایپا اردبیل، ساعت 15، سالن کارگران مشهد

گروه جنوب

* زرسیم ساوه - فخرآلومینیوم اراک، ساعت 15، سالن فجر ساوه

* نیروگاه یزد - مقاومت فارس، ساعت 15، سالن شهید صدوقی یزد

* گاز خوزستان - پرسپولیس تهران، ساعت 15، سالن شهدای گاز اهواز

* بنیادمسکن فارس - هیئت روستایی و عشایری قم، ساعت 15، سالن 22 بهمن شیراز