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۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۱:۳۶

روز جمعه و با حضور 16 تیم /

لیگ دسته اول فوتسال آغاز می‌شود/ رقابت 16 تیم برای صعود به لیگ برتر

لیگ دسته اول فوتسال آغاز می‌شود/ رقابت 16 تیم برای صعود به لیگ برتر

فصل جدید مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور از روز جمعه هفته جاری با رقابت 16 تیم در دو گروه آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس قرعه کشی 16 تیم حاضر در مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در 2 گروه شمال و جنوب به شرح زیر گروه‌بندی شدند:
گروه شمال:
* صنایع چوب محبوبی آمل، آرش بتون تاکستان، شهرداری تبریز، شهروند بابل، سایپا اردبیل،‌ فرش آرا مشهد،‌ دبیری تبریز و‌ سپاه شهدا ارومیه

گروه جنوب:
* زرسیم ساوه،‌ پرسپولیس تهران، فخر آلومینیوم اراک، مقاومت فارس،‌ گاز خوزستان، بنیاد مسکن شیراز،‌ هیئت روستایی و عشایری قم و‌ نیروگاه یزد

- برنامه نیم فصل اول مسابقات فوتسال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:
هفته اول
جمعه - 22/8/88
گروه شمال
* آرش بتون تاکستان - صنایع چوب محبوبی آمل، ساعت 15، سالن امام خمینی (ره) تاکستان
* دبیری تبریز - شهرداری تبریز، ساعت 15، سالن آذرآب تبریز
* فرش آرا مشهد - شهروند بابل، ساعت 15، سالن کارگران مشهد
* سپاه شهدا ارومیه - سایپا اردبیل، ساعت 15، سالن غدیر ارومیه

گروه جنوب
* نیروگاه یزد - زرسیم ساوه، ساعت 15، سالن شهید صدوقی یزد
* پرسپولیس تهران - فخر آلومینیوم اراک، ساعت 15، سالن ساها تهران
* بنیادمسکن فارس - مقاومت فارس، ساعت 15، سالن 22 بهمن شیراز
* گاز خوزستان - هیئت روستایی و عشایری قم، ساعت 15، سالن شهدای گاز اهواز

هفته دوم
جمعه - 29/8/88
گروه شمال
* صنایع چوب محبوبی آمل - دبیری تبریز، ساعت 15، سالن پیامبر اعظم (ص) آمل
* سایپا اردبیل - شهرداری تبریز، ساعت 15، سالن حسین رضازاده اردبیل
* شهروند بابل - سپاه شهدا ارومیه، ساعت 15، سالن بیم بابل
* آرش بتون تاکستان - فرش آرا مشهد، ساعت 15، سالن امام خمینی (ره) تاکستان

گروه جنوب
* زرسیم ساوه - پرسپولیس تهران، ساعت 15، سالن فجر ساوه
* هیئت روستایی و عشایری قم -  فخر آلومینیوم اراک، ساعت 15، سالن شهیدحیدریان قم
* مقاومت فارس - گازخوزستان، ساعت 15، سالن شهدای شلمچه شیراز
* نیروگاه یزد - بنیادمسکن فارس، ساعت 15، سالن شهید صدوقی یزد

هفته سوم
جمعه - 6/9/88
گروه شمال
* فرش آرا مشهد - صنایع چوب محبوبی آمل، ساعت 15، سالن کارگران مشهد
* شهرداری تبریز - شهروند بابل، ساعت 15، سالن شهرداری تبریز
* سپاه شهدا ارومیه - آرش بتون تاکستان، ساعت 15، سالن غدیر ارومیه
* دبیری تبریز - سایپا اردبیل، ساعت 15، سالن آذرآب تبریز

گروه جنوب
* بنیادمسکن فارس - زرسیم ساوه، ساعت 15، سالن 22 بهمن شیراز
* فخر آلومینیوم اراک - مقاومت فارس، ساعت 15، سالن آلومینیوم سازی اراک
* گاز خوزستان - نیروگاه یزد، ساعت 15، سالن شهدای گاز اهواز
* پرسپولیس تهران - هیئت روستایی و عشایری قم، ساعت 15، سالن ساها تهران

هفته چهارم
جمعه - 13/9/88
گروه شمال
* صنایع چوب محبوبی آمل - سایپا اردبیل، ساعت 15، سالن پیامبر اعظم (ص) آمل
* شهرداری تبریز - آرش بتون تاکستان، ساعت 15، سالن شهرداری تبریز
* شهروند بابل - دبیری تبریز، ساعت 15، سالن بیم بابل
* سپاه شهدا ارومیه - فرش آرا مشهد، ساعت 15، سالن غدیر ارومیه

گروه جنوب
* زر سیم ساوه - هیئت روستایی و عشایری قم، ساعت 15، سالن فجر ساوه
* فجر آلومینیوم اراک - نیروگاه یزد، ساعت 15، سالن آلومینیوم سازی اراک
* مقاومت فارس - پرسپولیس تهران، ساعت 15، سالن شهدای شلمچه شیراز
* گاز خوزستان - بنیادمسکن فارس، ساعت 15، سالن شهدای گاز اهواز

هفته پنجم
جمعه - 20/9/88
گروه شمال
* صنایع چوب محبوبی آمل - سپاه شهدا ارومیه، ساعت 15، سالن پیامبر اعظم (ص) آمل
* فرش آرا مشهد - شهرداری تبریز، ساعت 15، سالن کارگران مشهد
* سایپا اردبیل - شهروند بابل، ساعت 15، سالن حسین رضازاده اردبیل
* آرش بتون تاکستان - دبیری تبریز، ساعت 15، سالن امام خمینی (ره) تاکستان

گروه جنوب
* زرسیم ساوه - گاز خوزستان، ساعت 15، سالن فجر ساوه
* بنیادمسکن فارس - فخرآلومینیوم اراک، ساعت 15، سالن 22 بهمن شیراز
* هیئت روستایی و عشایری قم - مقاومت فارس، ساعت 15، سالن شهید حیدریان قم
* نیروگاه یزد - پرسپولیس تهران، ساعت 15، سالن شهید صدوقی یزد

هفته ششم
پنجشنبه - 26/9/88
گروه شمال
شهروند بابل - صنایع چوب محبوبی آمل، ساعت 15، سالن بیم بابل
* شهرداری تبریز - سپاه شهدا ارومیه، ساعت 15، سالن شهرداری تبریز
* سایپا اردبیل - آرش بتون تاکستان، ساعت 15، سالن حسین رضازاده اردبیل
* دبیری تبریز - فرش آرا مشهد، ساعت 15، سالن آذرآب تبریز

گروه جنوب
* مقاومت فارس - زرسیم ساوه، ساعت 15، سالن شهدای شلمچه شیراز
* فخرآلومینیوم اراک - گاز خوزستان، ساعت 15، سالن آلومینیوم سازی اراک
* هیئت روستایی و عشایری قم - نیروگاه یزد، ساعت 15، سالن شهیدحیدریان قم
* پرسپولیس تهران - بنیادمسکن فارس، ساعت 15، سالن ساها تهران

هفته هفتم
پنجشنبه - 3/10/88
گروه شمال
* صنایع چوب محبوبی آمل - شهرداری تبریز، ساعت 15، سالن پیامبر اعظم (ص) آمل
* آرش بتون تاکستان - شهروند بابل، ساعت 15، سالن امام خمینی (ره)
* سپاه شهدا ارومیه - دبیری تبریز، ساعت 15، سالن غدیر ارومیه
* فرش آرا مشهد - سایپا اردبیل، ساعت 15، سالن کارگران مشهد

گروه جنوب
* زرسیم ساوه - فخرآلومینیوم اراک، ساعت 15، سالن فجر ساوه
* نیروگاه یزد - مقاومت فارس، ساعت 15، سالن شهید صدوقی یزد
* گاز خوزستان - پرسپولیس تهران، ساعت 15، سالن شهدای گاز اهواز
* بنیادمسکن فارس - هیئت روستایی و عشایری قم، ساعت 15، سالن 22 بهمن شیراز  

کد مطلب 978217

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