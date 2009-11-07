به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر اشعری مشاور فرهنگی رئیس جمهور و رئیس سازان اسناد و کتابخانه ملی در این دیدار ضمن آشنایی با فعالیتهای گالری ملی زیمبابوه به تجربیات این سازمان در برگزاری نمایشگاههای تصاویر نسخ خطی ایرانی در نقاط مختلف جهان اشاره کرد و گفت: پیشنهاد می‌کنیم به منظور آشنایی مردم زیمبابوه با پیشینه غنی تاریخی و فرهنگی ایران سال آینده نمایشگاه تصاویر نسخ خطی ایرانی در گالری ملی زیمبابوه برگزار شود.

دارین ایواندا رئیس گالری ملی زیمبابوه نیز در این دیدار از پیشنهاد مشاور فرهنگی رئیس جمهور کشورمان استقبال کرد و در سخنانی گفت: ما با توجه به تجربیات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و جایگاه این سازمان در میان نخبگان ایرانی خواستار برگزاری نمایشگاهی از نسخه اصل برخی از مجسمه‌های سنگی موجود در گالری ملی زیمبابوه در محل کتابخانه ملی ایران هستیم.

مومنی سفیر ایران در حراره نیز در این دیدار با اشاره به تاکید رئیس جمهوری کشورمان بر گسترش روابط با زیمبابوه به عنوان یکی از اولویتهای سیاست خارجی ایران در حوزه آفریقا گفت: ما نیز بر همین اساس آماده‌ایم از هرگونه گسترش روابط به خصوص در حوزه روابط فرهنگی حمایت کنیم.

گالری ملی زیمبابوه 52 سال پیش و با هدف جمع آوری و نگهداری از آثار مختلف فرهنگی و هنری حکومت رودزیای شرقی تاسیس شد و هم اکنون بسیاری از آثار تاریخی و هنری این کشور را از سراسر آفریقا و جهان جمع آوری کرده و هر ساله با برگزاری نمایشگاههای مختلف میزبان بسیاری از جهانگردان است.

مشاور فرهنگی رئیس جمهور کشورمان همچنین با رئیس دانشگاه دولتی زیمبابوه دیدار و گفتگو کرد و ضمن معرفی فعالیتهای آموزشی سازمان اسناد و کتابخانه ملی گفت: ما در دو حوزه دوره‌های کوتاه مدت آموزشی برای کارشناسان خارجی و همچنین دوره‌های الکترونیکی خود، آماده همکاری و انتقال تجربیات به دانشگاه دولتی زیمبابوه هستیم.

رئیس دانشگاه دولتی زیمبابوه نیز در این دیدار به تلاشهای خود برای برقراری ارتباط با دانشگاههای کشورمان اشاره کرد و افزود: ما خواستار برگزاری دوره‌های فلسفه و ادبیات فارسی با همکاری ایران در این دانشگاه هستیم.

مشاور فرهنگی رئیس جمهور همچنین ضمن بازدید از کتابخانه مرکزی این دانشگاه گفت: این کتابخانه در صورت آغاز دوره‌های فلسفه و ادبیات فارسی احتیاج به تکمیل منابع خود در این رشته‌ها دارد که کتابخانه ملی ایران در این زمینه اقدام خواهد کرد.

مسئولین این کتابخانه نیز از همکاری و پیشنهاد مشاور فرهنگی رئیس جمهور کشورمان استقبال کرده و از آمادگی خود برای ایجاد بخش مخصوص کتابهای مورد نیار دانشجویان رشته‌های زبان و ادبیات فارسی و فلسفه خبر دادند.

دیدار با مقامات و شخصیتهای فرهنگی مختلف زیمبابوه و بازدید از آرشیو ملی و کتابخانه ملی این کشور از دیگر برنامه‌های امروز سفر مشاور فرهنگی رئیس جمهور کشورمان به زیمبابوه بود.