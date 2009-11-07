تعهد صنایع دفاع برای ساخت 250 جایگاه جدید CNG

سید مصطفی علوی در گفتگو با مهر با بیان اینکه هم اکنون تعداد کل جایگاههای تک منظوره و دو منظوره CNG به بهره برداری رسیده کشور به 972 جایگاه افزایش یافته است، گفت: تاکنون 544 جایگاه تک منظوره CNG به بهره برداری رسید، ضمن اینکه 562 جایگاه جدید تک منظوره CNG نیز در حال ساخت است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در مجموع ساخت و بهره برداری یکهزار و 106 جایگاه تک منظوره CNG در حال انجام است، تصریح کرد: تا پایان سالجاری در نظر داریم تعداد 400 جایگاه جدید تک منظوره CNG را در مدار بهره برداری قرار دهیم.

به گفته مدیرعامل شرکت گاز خودرو ایران با بهره برداری از 400 جایگاه CNG در مجموع ظرفیتی برای سوخت گیری سالانه حدود 600 هزار دستگاه خودرو گاز سوز اضافه می شود.

ساخت 250 جایگاه CNG توسط صنایع دفاع

به گزارش مهر، وی از راه اندازی 73 جایگاه تک منظوره CNG از ابتدای امسال تاکنون خبر داد و افزود: همچنین باید تا پایان امسال ساخت 327 جایگاه جدید CNG به پایان برسد.

علوی در ادامه با تاکید بر اینکه بار بخش عمده ای از تکمیل جایگاههای در دست ساخت بر عهده صنایع دفاع است، بیان کرد: صنایع دفاع مکلف است تا پایان امسال ساخت 250 جایگاه جدید CNG را تکمیل بکند.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه در حال حاضر ساخت 371 جایگاه تک منظوره CNG در صنایع دفاع از 20 تا 93 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، تبیین کرد: صنایع دفاع از ابتدای امسال تاکنون در مجموع 36 جایگاه تک منظوره CNG را تکمیل و در مدار بهره برداری قرار داده است.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون تعداد 5 هزار و 400 نازل CNG در سطح کشور در مدار بهره برداری قرار گرفته است، گفت: همچنین متوسط مصرف گاز در جایگاههای CNG کشور به بیش از 11 میلیون متر مکعب در روز افزایش یافته است.

این مقام مسئول همچنین درباره برخی از مشکلات ایجاد شده در انجام تعمیرات نازلهای از کار افتاده جایگاههای CNG توضیح داد: برای راهبری و مدیرت جایگاههای CNG باید دو موضوع بیمه و قراردادهای تعمیرات و نگهداشت جاگاههای CNG مورد توجه جایگاه داران قرار بگیرد.

مدیرعامل شرکت گاز خودرو ایران با اشاره به ضرورت تدوین طرح درجه بندی برای جایگاههای CNG اعلام کرد: به زودی لیست جایگاه داران نمونه در بخش CNG منتشر می شود.