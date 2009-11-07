چهار پست قرنطینه ای نباتات در مرزهای گلستان راه اندازی شد

اسماعیل متکی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: برای کنترل آفات قرنطینه ای علاوه بر ردیابی سالانه این آفات توسط مدیریت حفظ نباتات در استان تعداد سه پست قرنطینه داخلی در مرزهای ورودی و خروجی استان و یک پست قرنطینه خارجی در مرز با کشور ترکمنستان (مرزپل) فعالیت دارند.

وی اظهار داشت: در این راستا برای محصولات صادراتی و وارداتی ضمن معاینه و بررسی این محصولات، گواهی بهداشت صادر می شود که مورد قبول همه کشورهاست.

وی خاطرنشان کرد: کنترل آفات عمومی و مبارزه شیمیایی هر ساله علیه ملخهای مراکشی و بومی صورت می‌گیرد که سطح آن متغیر و متناسب با جمعیت و فعالیت آنهاست.

به گفته متکی، در سال زراعی 88-87 مبارزه شیمیایی علیه ملخهای مراکشی در 19 هزار و 470 هکتار صورت گرفته است که به تفکیک 343 هکتار آن به صورت طعمه پاشی و 14 هزار و 470 هکتار آن محلول پاشی و چهار و 660 هکتار به صورت UIV پاشی انجام شده است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی گلستان بیان داشت: کنترل آفات و بیماریها و علفهای هرز مزارع کشاورزی استان در قالب کنترل آفات IPM توسط 46 کلینیک گیاه پزشکی که در راستای بحث خصوصی سازی فعالیتهای دولت در سطح استان تاسیس شده اند، انجام می گیرد.

گلستان 650 هزار هکتار اراضی باغی، زراعی و کشاورزی دارد.