حل مشکل ترافیک تهران مهمتر از معضل 12 هزار نفر است

سعید لطفی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تنها 12 هزار نفر در تهران والدین هر دو شاغل هستند گفت: این افراد باید خود را با هشت میلیون باقی مانده تطبیق دهند زیرا این تعداد مخالف طرح تغییر ساعت نیستند و تغییر ساعت را بهترین راه برای کاهش معضل ترافیک صبگاهی و عصرگاهی می دانند.

این مقام مسئول در شورایعالی ترافیک افزود: نظر مخالف آموزش و پرورش برای بحث تغییر ساعت گذشت دو ماه از زمان آغاز به کار مدارس است و مشکل دیگری در این خصوص وجود ندارد.

این اظهارات در حالی از سوی لطفی زاده مطرح می شود که بر اساس نظر سنجی صورت گرفته توسط این شورا 74 درصد افراد مورد نظرسنجی طرح تغییر ساعت کاری را در تغییر وضعیت ترافیک تهران خوب ارزیابی کرده‌اند، 22 درصد گفته‌اند هیچ اثری ندارد و تنها چهار درصد افراد حاضر در این نظرسنجی اجرای طرح را موجب بدتر شدن وضع ترافیک ارزیابی کرده‌اند.

در عین حال 86 درصد همین افراد مورد نظرسنجی با تغییر ساعت مدارس در جریان اجرای طرح در ساعت 8 تا 8:30 صبح موافق بوده‌اند که این نتایج گواه تمایل و همراهی شهروندان تهرانی برای بهبود وضع ترافیک تهران است.

دبیر شورایعالی ترافیک با تاکید بر این که رئیس جمهوری به اجرای طرح تغییر ساعت کار ادارات و مدارس نظر ویژه ای دارد بیان داشت: این طرح از شنبه 30 آبان ماه یا از شنبه هفته بعد آن 8 آذرماه اجرایی می شود.

دولت برای تغییر ساعت ادارت و مدارس تصمیم گیری کرده است و این طرح اجرایی می شود لطفی زاده

لطفی زاده در پاسخ به این سئوال که آیا اجرای این طرح آزمایشی است ادامه داد: این به طرح کامل اجرا می شود و تنها نواقص آن در طول اجرای یک ماهه برطرف خواهد شد و امکان دارد تغییرات کوچکی در آن اعمال شود.

این مقام مسئول بیان داشت: بر اساس مطالعات صورت گرفته از سوی شهرداری تهران با اجرای این طرح، پیک ترافیک صبحگاهی تا 12 درصد و پیک ترافیک عصر نیز تا 12.5 درصد کاهش خواهد داشت که می توان گفت در این صورت کمک بزرگی به رفع معضل ترافیک خواهد شد.

قرار بود طرح آزمایشی تغییر ساعت کاری مراکز نظامی، صنعتی، اداری و آموزشی از دوم آبان ماه در شهر تهران اجرا شود اما به دلیل آماده نبودن مجموعه آموزش و پرورش شهر تهران اجرای این طرح یک ماه به تعویق افتاد.

بر اساس این طرح که به تصویب شورای عالی ترافیک کشور رسیده است ساعت کار مراکز نظامی و صنعتی بین ساعت 6 تا 6:30 صبح آغاز و بین ساعت 13 تا 13:30 برای گروه‌های نظامی و 14 تا 14:30 برای گروه‌های صنعتی پایان می‌یابد، ساعت کار بانک‌ها از ساعت 7 تا 15، ساعت کار ادارات دولتی از 7:30 تا 15:30 و ساعت کار مدارس و دانشگاهها و موسسات آموزشی از 8 تا 8:30 صبح آغاز و 13 تا 15 عصر هم پایان یابد. ساعت کار صنوف نیز 9:30 تا 16 تعیین شده است.

دبیر شورای عالی ترافیک کشور با تاکید بر این که تمامی دستگاهها آماده بحث تغییر ساعت هستند افزود: شهر تهران بستر لازم برای اجرای کار را دارد و دولت در این خصوص تصمیم گیری کرده است.