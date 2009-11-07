به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های عملیاتی ستاد مبارزه با قاچاق فیلم با حضور در بخش‌های مختلف استان گیلان اقدام به کشف و جمع‌آوری بیش از 16 هزار فیلم کپی غیر مجاز و بالغ بر 10 هزار فیلم غیر اخلاقی کردند. همچنین برای 19 فروشگاه متخلف اخطاریه صادر و دو فروشگاه پلمپ شده است.

در استان یزد نیز بالغ بر شش هزار فیلم کپی غیر مجاز و غیر اخلاقی کشف و ضبط شده و 24 فروشگاه متخلف اخطاریه دریافت کرده و دو فروشگاه پلمپ شده است. در گیلان 429 فروشگاه با مجوز ارشاد و هشت فروشگاه بدون مجوز و در یزد 138 فروشگاه با مجوز و 25 فروشگاه بدون مجوز فعالند.