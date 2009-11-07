واردات شمش طلا و نقره از پرداخت حقوق ورودی معاف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، رئیس جمهور قانون الحاق یک تبصره به ماده (4) قانون برنامه چهارم توسعه را که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است برای اجراء ابلاغ کرد.

بر اساس ماده واحده این قانون، عبارت " واردات انواع شمش طلا و نقره از پرداخت حقوق ورودی معاف می‌باشد و این قانون پس از پایان دوره قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز قابل اجراء است" به عنوان یک تبصره به ماده (4) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی الحاق می‌شود.

بر اساس ماده 4 قانون برنامه چهارم توسعه ،برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت از پرداخت مالیات (اعم از مستقیم یا غیرمستقیم) و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که درقوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی ازجمله دستگاه‌های موضوع ماده (160) این قانون در طی سالهای این برنامه ممنوع می‌باشد.

این قانون به صورت یک لایحه و با توجه به نوسانات قیمت های بورس جهانی و نزدیک به صفر بودن حاشیه تفاوت قیمت ها درخصوص طلا و نقره و تاثیر دریافت چهاردرصد حقوق ورودی در واردات آن و به منظور رفع موانع موجود جهت واردات رسمی آن ازسوی دولت تقدیم مجلس شده بود.