تمام تلاشمان را برای موفقیت ایران انجام دادیم/ شرمنده مردم شدیم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به نیجریه، علی دوستی پس از دیدار با اروگوئه در جمع خبرنگاران گفت: من عاشق مردم ایران هستم و در این سال‌ها برای آنها تلاش کردم و امیدوارم آنها مرا ببخشند که نتوانسم جایگاه خوبی را با تیم خود در مسابقات جهانی کسب کنم.

سرمربی تیم فوتبال زیر 17 سال کشورمان در ادامه خاطرنشان کرد: جام جهانی نقطه اوج فوتبال است و تمام تیم‌هایی هم که به مرحله حذفی آن راه پیدا می کنند، از قدرت بالایی برخوردارند، اروگوئه هم از این قاعده مستثنی نبود و کار بسیار سختی برابر آنها داشتیم.

وی اضافه کرد: زیبایی‌های فوتبال به بردها و باخت‌های آن است، یک روز هم تیمی که مستحق پیروزی است می بازد، اما مهم است که فوتبالی زیبا، جوانمردانه و تماشاگر پسند ارائه داده و بازیکنانش هم تمام تلاش خود را برای موفقیت انجام دهند.

دوستی در پاسخ به این سوال که با توجه به قد بلند بازیکنان اروگوئه و تسلط آنها روی توپ‌های هوایی چرا نفرات ایران اصرار به استفاده از توپ‌های هوایی داشتند، اظهار داشت: در تمام دنیا بازیکنان بزرگسال در حدود 10 درصد دستورات کادرفنی را در زمین پیاده می کنند، تیم ما هم، بازیکنان بسیار جوانی دارد و آنها باید در این مسابقات تجربیات لازم را کسب کرده تا در آینده فوتبال حرفه‌ای خود، به موفقیت‌های بزرگی دست یابند.

وی با بیان اینکه به مربی اروگوئه به خاطر پیروزی تیمش در این دیدار تبریک می گوید، تصریح کرد: زمانیکه آلمان، برزیل، آرژانتین و تیم‌های مطرح دیگر، از گردونه مسابقات حذف می شوند، بیانگر سطح بالای رقابت‌هاست. البته ما هم بد بازی نکردیم و تمام تلاشمان را برای رسیدن به موفقیت به کار بستیم اما نتیجه دلخواه را کسب نکردیم.

سرمربی تیم فوتبال زیر 17 سال ایران با اشاره به اینکه در این جام ضمن نمایش توان فوتبالیست‌های ایرانی، سعی کرد فرهنگ و اخلاق والای مردم کشورمان را هم به جهانیان معرفی کند، در پاسخ به سوال خبرنگاری که از وی پرسید بهترین خاطره شما در این جام چه بود؟، تاکید کرد: جام جهانی ویترین فوتبال دنیاست و اینکه توانستیم در این جام برابر تیم‌های قدرتمند گامبیا، کلمبیا و هلند نتایج قابل قبولی کسب کنیم خاطرات بیادماندی خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه تیم ایران با شکست دادن هلند نشان داد، فوتبالیست‌های ایران از بازیکنان مطرح این کشور چیزی کم نداشته و با برنامه ریزی و انجام تمرینات و مسابقات می توانند نتایج قابل قبولی را برابر تیم‌های بزرگ کسب کنند، اظهار داشت: در این دیدار از تمام بازیکنان تیم که پابه‌پای بازیکنان بزرگ اروگوئه دویدند، راضی هستم. البته در این بین به دروازه بان، خط دفاع و خط هافبک خود نمره بهتری نسبت به خط حمله می دهم.

دوستی در پایان ضمن تشکر مجدد از مردم نیجریه و شهر کالابار گفت: باید تشکر ویژه ای از خبرنگاران داشته باشم زیرا اگر آنها نباشند جذابیت‌های فوتبال نمود خارجی پیدا نخواهد کرد.

تیم فوتبال نوجوانان کشورمان پنجشنبه شب با قبول شکست 2 بر یک برابر اروگوئه در مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای فوتبال جام جهانی، از راهیابی به مرحله بعد بازماند.