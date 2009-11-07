موافقت 8 مارس با مشارکت فعال در دولت حریری/ تشکیل دولت در دو روز آتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، "نبیه بری" رئیس پارلمان، "میشل عون" رئیس جریان ملی آزاد، "سید حسن نصرالله" دبیر کل حزب الله و "سلیمان فرنجیه" رئیس جریان المرده لبنان در آخرین ساعات شب گذشته نشستی را برای بررسی تشکیل دولت وحدت ملی در این کشور برگزار کردند.

سران گروه هشت مارس پس از این نشست اعلام کردند که با تشکیل دولت وحدت ملی در لبنان طبق اصول و قواعدی که با سعد الحریری مامور به تشکیل دولت جدید لبنان توافق کرده اند موافقند.

منابع لبنانی پیش بینی کردند که گروه هشت مارس امروز سعد الحریری را در جریان تصمیم خود قرار خواهند داد و دولت جدید لبنان طی دو روز آینده تشکیل خواهد شد.

این در حالی است که نبیه بری اخیرا تهدید کرده بود که در صورت عدم تشکیل دولت جدید لبنان در پارلمان تحصن خواهد کرد.

خاطرنشان می شود سعد الدین الحریری رئیس فراکسیون پارلمانی المستقبل شنبه ششم تیر از سوی رئیس جمهوری لبنان مامور به تشکیل کابینه شد.