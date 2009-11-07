سرویس "گوگل مپس" نقشه شهری را که وجود ندارد نشان داد!

به گزارش خبرگزاری مهر، گوگل مپس یک شهر جدید را در انگلیس نشان داد. روی این سرویس آنلاین در نقشه این کشور کمی بالاتر از لیورپول، یک شهر کوچک در لانکشایر دیده می شود. این شهر "آرگلتون" نام دارد اما مشکل اینجاست که هرگز در انگلیس شهری به نام "آرگلتون" وجود نداشته است.

نقشه گوگل نشان می دهد که این شهر چند کیلومتر بالاتر از استان M58 بین "آئوگتون" و "آئوگتون سبز" است.

در این موتور جستجو حتی تصاویری از خانه ها و رستورانهای محلی این شهر کوچک قابل مشاهده هستند. به همین منظور چند استاد دانشگاه "ایج هیل" ماموریتی را برای کشف آن چیزی که بین تپه های لانکشایر پنهان شده است سازماندهی کردند.

در این خصوص پروفسور روی بایفیلد اظهار داشت: "من فکر کردم که این محل می تواند در یک جهان موازی وجود داشته باشد و بسیار کنجکاو شدم که بدانم این مکان چگونه وارد اینترنت شده است."

براساس گزارش تلگراف، هنوز کسی نمی داند که این شهر تنها شوخی شرکت مانتین ویوو است، یک اشتباه است و یا واقعی است.

به هرحال کسانی که تصاویر "آرگلتون" را در گوگل می بینند بیشتر از این فکر به هیجان می آیند که در حال تماشای تصاویر و نقشه یک شهر خیالی هستند.