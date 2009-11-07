به گزارش خبرنگار مهر، بانوان ملیپوش پینگپنگباز درحالی از شرکت در رقابتهای سال جاری قهرمانی آسیا محروم شدهاند که بازی های کشورهای اسلامی و همچنین پیکارهای جهانی 2010 مسکو را به عنوان دو رویداد مهم در پیش دارند.
شاهرخ شهنازی رئیس فدارسیون تنیس روی میز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: رقابتهای قهرمانی آسیا از پیکارهای جهانی به مراتب سختتر است. چرا که تجمع قدرتهای برتر جهان در آسیاست. با این شرایط احتمال درخشش و مدالآوری بانوان ما در مسابقات آسیایی بسیارکم و حتی نزدیک به صفر است. به همین دلیل برنامه اعزام آنها را لغو کردیم.
وی یادآور شد: البته حضور تیم ملی بانوان در بازی های کشورهای اسلامی و اعزام آنها به پیکارهای جهانی به قوت خود باقیست. بهتر است بانوان ملی پوش ازحالا به فکر حضور مطلوب در این دو رویداد باشند.
شهنازی همچنین تاکید کرد: البته با توجه به تواناییهایی که در بخش مردان داریم، امیدواریم که بتوانیم به نتایج قابل قبولی در رقابتهای قهرمانی آسیا دست یابیم.
نوزدهمین دوره رقابتهای تنیس روی میز قهرمانی آسیا از 25 آبانماه در لاکنو هند آغاز شده و به مدت 4 روز ادامه خواهد داشت. مهران احدی، محمدرضا اخلاقپسند، نوشاد عالمیان، واحد مالمیری و زمان ملا بازیکنان اعزامی به این مسابقات هستند.
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