به گزارش خبرنگار مهر، بانوان ملی‎پوش پینگ‎پنگ‎باز درحالی از شرکت در رقابت‎های سال جاری قهرمانی آسیا محروم شده‎اند که بازی های کشورهای اسلامی و همچنین پیکارهای جهانی 2010 مسکو را به عنوان دو رویداد مهم در پیش دارند.

شاهرخ شهنازی رئیس فدارسیون تنیس روی میز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: رقابت‏های قهرمانی آسیا از پیکارهای جهانی به مراتب سخت‎تر است. چرا که تجمع قدرت‎های برتر جهان در آسیاست. با این شرایط احتمال درخشش و مدال‎آوری بانوان ما در مسابقات آسیایی بسیارکم و حتی نزدیک به صفر است. به همین دلیل برنامه اعزام آنها را لغو کردیم.

وی یادآور شد: البته حضور تیم ملی بانوان در بازی های کشورهای اسلامی و اعزام آنها به پیکارهای جهانی به قوت خود باقیست. بهتر است بانوان ملی پوش ازحالا به فکر حضور مطلوب در این دو رویداد باشند.

شهنازی همچنین تاکید کرد: البته با توجه به توانایی‎هایی که در بخش مردان داریم، امیدواریم که بتوانیم به نتایج قابل قبولی در رقابت‎های قهرمانی آسیا دست یابیم.

نوزدهمین دوره رقابت‌های تنیس روی میز قهرمانی آسیا از 25 آبان‎ماه در لاکنو هند آغاز شده و به مدت 4 روز ادامه خواهد داشت. مهران احدی، محمدرضا اخلاق‎پسند، نوشاد عالمیان، واحد مالمیری و زمان ملا بازیکنان اعزامی به این مسابقات هستند.