تغییر ساعت ادارات و مدارس حاصل خرد جمعی است

سرهنگ هادی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بحث تغییر ساعت قرار بود از دوم آبان ماه اجرا شود که با تصمیم دولت با یک ماه تاخیر و از دوم آذرماه اجرایی می شود.

بر اساس مصوبه شورای عالی ترافیک کشور قرار بود طرح تغییر ساعت کاری در تهران به طور آزمایشی از دوم آبان ماه سال جاری به مدت یک ماه به صورت آزمایشی اجرا شود اما روز چهارشنبه هفته گذشته و در جریان جلسه هیئت دولت و با اعلام آماده نبودن مجموعه آموزش و پرورش اجرای این طرح یک ماه به تعویق افتاد.

بر اساس این مصوبه که حاصل چندین سال پیگیریهای شهرداری تهران و در نهایت توافق دولت و شهرداری است، ساعت کار مراکز نظامی و صنعتی به تشخیص ارگان‌های مربوطه 6 تا 6:30 آغاز و بین ساعت 13 تا 13:30 برای گروه‌های نظامی و 14 تا 14:30 برای گروه‌های صنعتی پایان می‌یابد، ساعت کار بانکها از ساعت 7 تا 15، ساعت کار ادارات دولتی 7:30 تا 15:30، ساعت آغاز به کار مدارس و دانشگاه‌ها 8 تا 8:30 و ساعت پایان کار 13 تا 15 خواهد بود. همچنین ساعت کار صنوف نیز از ساعت 9:30 تا 16 تعیین شده است.

ترافیک تهران در نیمه دوم سال و از اول مهرماه 30 درصد افزایش داشته که با تغییر ساعت و کاهش 26 درصدی ترافیک در صبح و عصر می توان این معضل را حل کرد

سرهنگ هاشمی

همچنین ساعت آغاز به کار مدارس ابتدایی در ساعت 8:30 صبح و دانشگاهها و دبیرستانها نیز در ساعت 8 تعیین شده است تا کودکان دوره‌های ابتدایی زمان بیشتری را برای استراحت داشته باشند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به این که از دولت می خواهیم که اجازه اجرایی شدن این طرح را بدهد بیان داشت: راهنمایی و رانندگی آمادگی کامل برای اجرای این طرح را دارد زیرا اعتقاد داریم در کاهش ترافیک تهران بسیار موثر است.

سرهنگ هاشمی گفت: ترافیک تهران در نیمه دوم سال و از اول مهرماه 30 درصد افزایش داشته که با تغییر ساعت و کاهش 26 درصدی ترافیک در صبح و عصر می توان این معضل را حل کرد.

این مقام مسئول در راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ گفت: شورای عالی ترافیک کشور و شهرداری تهران با کار کارشناسی تصمیم به اجرای این طرح گرفتند که می توانیم به نتایج آن امیدوار باشیم.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ تاکید کرد: این نهاد آمادگی کامل برای اجرای این طرح را حتی از صبح فردا دارد.