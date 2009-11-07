ائتلاف دولت قانون و ائتلاف ملی عراق جبهه ای واحد تشکیل می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر یک منبع نزدیک به "نوری المالکی" نخست وزیر عراق در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط اظهار داشت: پس از مذاکرات طولانی میان ائتلاف دولت قانون به رهبری "نوری المالکی" و ائتلاف عراق یکپارچه به رهبری "عمار الحکیم" (رئیس مجلس اعلای اسلامی) دو طرف به تفاهمی رسیدند که شرایط را برای حضور دو ائتلاف در یک جبهه واحد در انتخابات پارلمانی پیش رو فراهم می کند.

خاطر نشان می شود؛ ائتلاف عراق یکپارچه به نمایندگی از ائتلاف ملی عراق به رهبری "ابراهیم الجعفری" در این مذاکرات شرکت کرده است.

پیش از این عمار حکیم نیز از باز بودن در ائتلاف ملی برای ورود تمام گروه ها به ویژه نوری المالکی خبر داده بود. اما نوری المالکی با نپذیرفتن این مسئله، اعلام کرده بود: به تنهایی در انتخابات شرکت خواهد کرد.

"خالد الاسدی" از مقامات بلندپایه ائتلاف دولت قانون مالکی در این باره افزود: آنچه که در شب پنج شنبه میان دو ائتلاف اتفاق افتاد، ادغام نبود بلکه تفاهمی بود برای تشکیل جبهه ای واحد که دارای دو لیست مجزا باشد.

وی با اشاره به اینکه این مسئله همچنان تحت بررسی قرار دارد، اظهار داشت: البته دو طرف با درک لزوم حضور موثر و قوی در انتخابات پارلمانی پیش رو، تمایل زیادی به تشکیل این جبهه واحد دارند.

الاسدی افزود: پیشنهاد تشکیل این جبهه توسط ائتلاف دولت قانون (مالکی) داده شد و مذاکرات این ائتلاف با ائتلاف عراق یکپارچه در فضای تفاهمی پیش رفت.

وی در پاسخ به این سوال که" آیا سفر "علی لاریجانی" رئیس مجلس ایران به عراق در راستای تشکیل این جبهه واحد بوده است؟" ، اظهار داشت: خیر، تشکیل این جبهه واحد ارتباطی به سفر لاریجانی ندارد، چه آنکه دو ائتلاف مذاکرات خود را در این زمینه از یک ماه و نیم گذشته آغاز کرده اند و در این مدت تلاش ها برای نزدیکی بیشتر دو ائتلاف وجود داشته است.

بر این اساس در صورت نهایی شدن این امر، مذاکرات ائتلاف دولت قانون نوری و ائتلاف ملی عراق با تشکیل جبهه ای واحد در انتخابات پارلمانی ژانویه 2010 شرکت می کنند.

خاطر نشان می شود ائتلاف ملی عراق دوشنبه دوم شهریور رسما جانشین ائتلاف عراق یکپارچه شد که اگر چه اکثر قریب به اتفاق احزاب و تشکلهای شیعه تشکیل دهنده ائتلاف به همراه تعدادی از اعضا و شخصیتهای مطرح اهل تسنن، مسیحی و لیبرال در آن حضور دارند، اما نکته قابل توجه غیبت حزب نوری المالکی بود.

در مراسم اعلام موجودیت این ائتلاف که پیش از درگذشت سید عبد العزیز حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق با حضور رهبران برجسته آن همچون عادل عبد المهدی و ابراهیم حمودی برگزار شد ابراهیم جعفری عضو برجسته حزب الدعوه و رهبر فعلی جریان اصلاحات عراق ریاست این ائتلاف را عهده دار شد.در مراسم اعلام موجودیت، برنامه های 24 ماده ای به عنوان اهداف این ائتلاف منتشر شد.