توسعه فرهنگ عاشورایی رسالت ذاکرین و علمای دینی است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد باقر قالیباف جمعه شب گذشته در مراسم افتتاح خانه مداحان که در مسجد فخر منطقه 12 تهران برگزار شد با بیان این مطلب گفت: از روزی که توفیق خدمت در شهرداری تهران را پیدا کردم و خدمتگزار مردم شریف و متدین تهرانی شدم این نکته را به همشهریان تهرانی گفتم که شهرداری با دو رویکرد کار خود را در دوره مدیریت من ادامه می دهد که اول مسائل عمرانی، خدماتی و فضای سبز که همان مسائل کالبدی و فیزیکی است و دوم توجه به موضوعات فرهنگی مخصوصا تاکید بر موضوعات فرهنگ دینی و توجه به مسائل اجتماعی و فرهنگی در شهر است.

وی با با تاکید بر این که امروز در نظام مقدس جمهوری اسلامی ما مسئولان اجرایی باید در راستای دین مردم هم گام برداریم، افزود: از همین رو در مجموعه شهرداری هم باید خادم و پاسدار فرهنگ اهل بیت در شهر تهران باشیم و بر همین اساس توجه به رویکرد مسجد محوری و مسائل فرهنگی و دینی مورد عنایت مدیریت شهری بوده است.



این که دراین کشور ولایت مدار و محب اهل بیت هستیم توفیق و عزتی است که خداوند به ما ایرانی ها داده است و باید قدر آن را بدانیم و در این راه تلاش کنیم و شکر این نعمت آن است که بتوانیم به طور واقعی پیرو و شیعه اهل بیت باشیم شهردار تهران

قالیباف خاطرنشان کرد: این که در این کشور ولایت مدار و محب اهل بیت هستیم توفیق و عزتی است که خداوند به ما ایرانی ها داده است و باید قدر آن را بدانیم و در این راه تلاش کنیم و شکر این نعمت آن است که بتوانیم به طور واقعی پیرو و شیعه اهل بیت باشیم.

شهردار تهران تصریح کرد: باید بدانیم که اگر امروز این کشور عزت دارد به دلیل آن است که فرهنگ عاشورایی و فرهنگ اهل بیت دارد و انقلاب به رهبری امام و همت مردم نشات گرفته از این فرهنگ پیروز شد و امروز شاهد عزت مسلمین و تجدید حیات اسلام هستیم.

وی با بیان این که این انقلاب در سایه مرجعیت و ولایت و به رهبری روحانیت به پیروزی رسید، افزود: امروز هم دشمنان و همه کسانی که از این فرهنگ فاصله دارند مرجعیت را مورد هدف قرار داده اند چرا که می دانند اگر بتوانند مرجعیت و ولایت را در کشور تضعیف کنند به بقیه اهداف شومشان می رسند.

قالیباف رمز پیروزی انقلاب را در دونکته دانست و گفت: اول "کلمه توحید" و برای خدا کار کردن و در راه او گام برداشتن و سپس" توحید کلمه" که جز در مدار ولایت حرکت نکنیم و تردید نکنیم که ادامه انقلاب با توجه به این مسائل امکان پذیر است و نباید اجازه دهیم خدشه ای به آن وارد شود.

شهردار تهران خاطرنشان کرد: رسالت علمای دینی ما و ذاکران اهل بیت نیز توسعه فرهنگ اهل بیت و فرهنگ عاشورایی است و باید به مسائلی که موجب فاصله گرفتن از خرافه گرایی می شود توجه داشته باشیم.

منطق و عقلانیت ، حماسه و عزت و عاطفه احساس از مسائلی است که در کلام این گونه نشست ها به آن نیاز داریم و اگر از اخلاق که مهمترین فلسفه در دین ماست فاصله بگیریم از مسیر اعتدال و میانه روی که امیر مومنان همواره به آن سفارش کرده است خارج شده ایم قالیباف

وی با اشاره به این که در نشست های معارف دینی باید به سه نکته توجه شود گفت: منطق و عقلانیت، حماسه و عزت و عاطفه احساس از مسائلی است که در کلام این گونه نشست ها به آن نیاز داریم و اگر از اخلاق که مهمترین فلسفه در دین ماست فاصله بگیریم از مسیر اعتدال و میانه روی که امیر مومنان همواره به آن سفارش کرده است خارج شده ایم.

قالیباف در ادامه افزود: من به عنوان خدمتگزار در مجموعه مدریت شهری هر آن چه که در توان دارم برای ایجاد بستر نشر فرهنگ عاشورایی و توسعه آن تلاش می کنم.

همچنین در این مراسم، حاج آقا احمد آهی از مداحان اهل بیت با قدردانی از تلاش های شهردار تهران گفت: اداره کردن شهر تهران که هر یک از معاونتهای آن به اندازه یک شهر است از دست مرد بزرگی بر می آید که خود دفاع مقدس را تجربه کرده و برادر شهیدی دارد و مدال افتخاری برای شهر ما و شهدای ماست.

وی افزود: او از دیار امام هشتم آمده و عطر رضوی دارد و اگر عنایت خاصی به خادمان اهل بیت دارد به دلیل آن است که این کبوتر حرم رضوی، پیش از آن که عنوان سرداری، شهرداری و دکترا و استاد دانشگاه داشته باشد خادم آستان امام رضا(ع) بوده است.

وی خاطرنشان کرد: از توجه وی به جامعه مداحان که از تاثیرگذارترین نهادهای مردمی و فرهنگی است سپاسگزاریم و آن را ناشی از نگاه تیزبین وی در مدیریت می دانیم و باید بگوییم که جایگاه شهرداری به خودی خود اعتبار آسمانی ندارد اما این که ایشان با این خدمات به این کرسی تکیه زده اند راهی آسمانی است.