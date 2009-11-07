قرآنهایی به تمامی زبانها در مسجد النبی/ ایراد ترجمه در قرآن فارسی

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مدینه منوره ، در صحن وسیع مسجد النبی (ص) علاوه بر وجود قرآنهای بی شماری به زبان عربی، قرآنهایی به زبان کشورهای قاره های مختلف جهان به چشم می خورد.

در مسجد النبی(ص) می توان قرآن هایی به زبانهای عربی، فارسی، انگلیسی، اردو، آلبانیایی، اسپانیایی، چینی، کره ای، کشمیری، تایلندی، برمه ای، سندی، تامیلی، هوسایی، قزاقی، سومالیایی، آلمانی، ویتنامی، یونانی، اویغوری، پرتغالی، فیلیپینی، روسی، اندونزیایی، فرانسه و ... مشاهده کرد.

همچنین برخی زبانهای عجیب که برای خبرنگار مهر نیز تازگی داشت در بین قرآنهای ترجمه شده به چشم می خورد. زبانهای یوربا، براهویی، انکو ، شیشینوا و ... از این دسته اند.

قرآنهایی با ترجمه فارسی نیز به تعداد بسیار زیاد در شبستان مسجد النبی (ص) وجود دارد اما ترجمه این قرآنها به اعتقاد بسیاری از خوانندگان و کارشناسان ترجمه های دقیقی نیست و برگردان و تغییر یافته از ترجمه های اردوست.

ترجمه این قرآنها را شاه ولی الله دهلوی و کار بازبینی این ترجمه را عبدالغفور عبدالحق بلوچ و شیخ محمد علی داری انجام داده اند .

یک کارشناس مسائل مذهبی نیز در این باره به خبرنگار مهر گفت : به این ترجمه های فارسی ایرادات فنی و محتوایی بسیاری وارد است و مشخص نیست چرا مقامات عربستان سعودی برای ترجمه سلیس قرآنهای مسجدالنبی با توجه به توان استادان و متخصصان ایرانی از آنها استفاده نمی کنند .

در صفحه نخست قرآنهای ترجمه شده در مسجد النبی (ص) وزیر اسلامی و امور اوقاف عربستان در پیامی از خوانندگان این مصحف شریف خواسته است در صورت وجود اشتباه در ترجمه ها آن را به اطلاع مجمع عمومی ملک فهد در مدینه ارسال کنند اما مشخص نیست که چرا تا کنون به موارد متعددی که از سوی ایرانیان نسبت به ترجمه فارسی به این مجمع ارسال شده پاسخی داده نشده است.

معاونت آموزش بعثه مقام معظم رهبری امسال به منظور استفاده حجاج ایرانی قرآن کریم با ترجمه آیت الله مکارم شیرازی را در تیراژ یکصد هزار نسخه چاپ و هنگام ترک ایران در فرودگاه به زائران سرزمین وحی تقدیم کرده است.