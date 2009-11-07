تعداد بازدیدکنندگان از نمایشگاه کتاب زنجان 20 درصد رشد داشته است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، رضا دینی صبح شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در چهارمین نمایشگاه بزرگ کتاب زنجان هفت میلیارد ریال کتاب فروخته شد که این رقم نسبت به سال گذشته، حدود یک میلیارد ریال افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه در نمایشگاه کتاب فروش بن نسبت به سال گذشته 70 میلیون تومان افزایش داشته است، ادامه داد: امسال 300 میلیون تومان بن کتاب برای دوستداران فرهنگ و کتاب فروخته شد.

دینی با بیان اینکه نمایشگاه کتاب در راستای ارتقای سطح فرهنگ استان انجام شده است، افزود: گسترش کتابخانه ‌ها و سالنهای مطالعه یکی از رویکردهای اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان در مورد پوشش خبری نمایشگاه افزود: نمایشگاه کتاب زنجان را بیش از 50 خبرگزاری و رسانه‌های جمعی پوشش خبری دادند.