به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری تازه‌ترین تجربه سینمایی طالبی همچنان در ارتفاعات طالش ادامه دارد و گروه تولید که قرار بود از امروز در مناطق جنوبی ایران فعالیت خود را از سر بگیرد، به دلیل طولانی شدن بخش‌های مربوط به شمال با یک هفته تاخیر طالش را به مقصد مسجد سلیمان و اهواز ترک می‌کند.

شرایط آب و هوایی متغییر در هفته‌های میانی پائیز دلیل طولانی شدن فیلمبرداری بخش‌های شمال "دوباره پرواز کن" بوده که در ژانر دفاع مقدس تولید و برای نمایش در بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر آماده می‌شود. طالبی پیش از این با مجموعه تلویزیونی "گل پامچال" ژانر جنگ و دفاع مقدس را البته در عرصه تلویزیون تجربه کرده بود.

کروه تولید "دوباره پرواز کن" برای جبران عقب‌ماندگی از برنامه زمانی، کار در جنوب را با سرعت بیشتر پی می‌گیرد که قرار است بخش‌هایی از آن در اهواز و جاده‌های اطراف فیلمبرداری شود. معصومه شکوری، شیوا شکوری و پیام اریس بازیگران اصلی این فیلم سینمایی هستند.

دیگر عوامل تولید "دوباره پرواز کن" عبارتند از فیلمنامه‌نویش‌: م. طالبی (بر اساس داستان "تابستان و غاز سفید" مژگان شیخی)، فیلمبردار: محمدعلی قاسمی، مدیر تولید: مریم طالبی، صدابردار: احمد صالحی، دستیار اول کارگردان: مسعود میمی، تهیه‌کننده: ناصر دهقانی.