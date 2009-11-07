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۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۰:۴۰

برنامه هفتگی کمیسیون آموزش/

مجلس وضعیت آنفلوآنزای نوع A در دانشگاهها را بررسی می‌کند

مجلس وضعیت آنفلوآنزای نوع A در دانشگاهها را بررسی می‌کند

کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی این هفته وضعیت آنفلوآنزای نوع (A) در وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم و بهداشت را بررسی می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جدید دانشگاه پیام نور و معاون آموزشی جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز هفته جاری برای معارفه جلسه ای را با اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خواهند داشت.

بررسی برنامه‌ های معاونت جدید علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز در دستور کار جلسه روز سه ‌شنبه کارگروه تحقیقات و فناوری کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس قرار دارد.

کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس همچنین در این هفته در جلسه روز یکشنبه خود بررسی لایحه حمایت از شرکتهای دانش بنیان و تجاری ‌سازی نوآوریها و اختراعات را ادامه می ‌دهد.

کد مطلب 978267

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