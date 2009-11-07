به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جدید دانشگاه پیام نور و معاون آموزشی جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز هفته جاری برای معارفه جلسه ای را با اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خواهند داشت.

بررسی برنامه‌ های معاونت جدید علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز در دستور کار جلسه روز سه ‌شنبه کارگروه تحقیقات و فناوری کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس قرار دارد.

کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس همچنین در این هفته در جلسه روز یکشنبه خود بررسی لایحه حمایت از شرکتهای دانش بنیان و تجاری ‌سازی نوآوریها و اختراعات را ادامه می ‌دهد.