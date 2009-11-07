کشف 22 کهکشان نامرئی با قدمت 13 میلیارد سال

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاره شناسان ژاپنی و آمریکایی در رصدخانه کارنگی موفق شدند با کمک رصدهای دستگاه "دوربین سوم زمینه عریض" تلسکوپ فضایی هابل 22 کهکشان نامرئی را کشف کنند که قدیمی ترین کهکشانهایی هستند که تاکنون شناسایی شده اند.

این کهکشانها در 787 میلیون سال پس از بیگ بنگ زمانی که جهان هنوز بسیار جوان بود متولد شده اند و بنابراین سن این توده های کیهانی در حدود 13 میلیارد سال است.

به دلیل نامرئی بودن این 22 کهکشان، پرتوهای نوری که از آنها ساطع می شوند نمی توانند در هیچ طول موجی دیده شوند و بنابراین درک آنها غیرممکن است.

این اولین باری است که سن این کهکشانهای تا این حد قدیمی محاسبه شده و ستاره شناسان توانسته اند ردپای هیدروژن حاصل از لحظه بیگ بنگ را برای کشف آنها دنبال کنند.

به گفته این دانشمندان، هیدروژن مهمترین شاهد برای کشف منشاء جهان است این عنصر در حدود 400 هزار سال پس از بیگ بنگ تشکیل شده است، در آن زمان دما شروع به سرد شدن کرده است و الکترونها و پروتونها با هم ترکیب شده و این عنصر را ایجاد کرده اند.

در حدود یک میلیارد سال پس از بیگ بنگ هیدروژن شروع به تشکیل ستاره ها در کهکشانهای اولیه می کند.

براساس گزارش ساینس نیوز، این ستاره شناسان با استفاده از یک نوع متفاوت فیلترها توانستند طول موج این 22 کهکشان جهان جوان را پیدا کنند و موفق شوند پرتوهای بسیار ضعیف این کهکشانهای نامرئی را ردیابی کنند.