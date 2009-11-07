المپیک روباتهای انسان نما در چین

به گزارش خبرگزاری مهر، کشور چین قصد دارد تا سال 2010 المپیک روباتیکی را در شهر هاربین و در قالب 16 رشته مختلف برگزار کند. روباتهای شرکت کننده در این المپیک در رشته های ورزشی مشابه رشته های ورزشی المپیک انسانها به رقابت خواهند پرداخت.

ورود به این المپیک تنها برای روباتهای شبه انسانی مجاز خواهد بود که از دو دست و دو پا برخوردار باشند. در عین حال استفاده از چرخ در این روباتها ممنوع اعلام شده است. سازمان دهندگان این المپیک جهانی انتظار دارند در حدود 100 دانشگاه از سرتاسر جهان برای حضور در این رقابتها شرکت کنندگانی را معرفی کنند.

بر اساس گزارش بی بی سی، شهر هاربین به دلیل اینکه موسسه تکنولوژی این شهر مرکز تحقیقات فوتبال روباتیک بوده و تیمی بسیار قدرتمند از روباتهای فوتبالیست را ارائه کرده به عنوان میزبان رقابتها انتخاب شده است.

این المپیک روباتیک در رقابت با واقعه ورزشی دیگری به نام RoboGames است که در ماه آوریل 2010 در ایالت کالیفرنیای آمریکا برگزار خواهد شد.