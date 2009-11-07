به گزارش خبرگزاری مهر، از جمله برنامه‌های دومین روز هفته کتاب می‌توان به معرفی کتاب سال کشاورزی، تهیه و تدوین کتاب کار 4، برگزاری هشتمین دوره جشن کتاب، صنعت و کشاورزی، برگزاری اولین نمایشگاه اختصاصی کتاب کودک و نوجوان، برگزاری مسابقه اینترنتی با موضوع کتاب و کتابخوانی ویژه کودک و نوجوان، جشنواره کتاب یاد و برگزاری جشن کتاب و کشاورزی اشاره کرد.

همچنین تجلیل و تقدیر از فعالین، مؤلفان و مترجمان برتر کتاب کشاورزی، رونمایی از آثار و کتاب‌های برجسته منتشره حوزه کشاورزی، ارسال پست الکترونیکی تبریک به مناسبت هفته کتاب و روز کتاب و کشاورزی، برگزاری 50 نمایشگاه در 50 کارخانه صنعتی و کشاورزی، جشن کتاب و کتابخوانی در کلیه مراکز، اجرای بحث کتاب برای نوجوانان، اختصاص ساعتی خاص به مطالعه برای اعضاء و مربیان کانون پرورش فکری در سطح مراکز و تشکیل کارگاههای ادبی، شعر، قصه، نقد و بررسی کتاب از دیگر برنامه‌های دومین روز هفته کتاب است.

در این روز برنامه‌هایی مانند نمایشگاه کتاب و عرضه محصولات فرهنگی و هنری در سراسر کشور، نمایشگاهی از مجموعه فعالیتهای انجام شده پیرامون موضوع کتاب و کتابخوانی، نمایشگاه کتاب در روستاها به همراه نمایش فیلم توسط مراکز سیار روستایی سراسر کشور، همکاری با نهادهای دولتی همچون کارخانجات، صنایع پتروشیمی و شرکت مخابرات برای مشترک کردن فرزندان کارگران و ارسال کتاب با نام آنها در درب منازل و نمایش عروسکی با موضوع کتاب و کتابخوانی برگزار می‌شود.

دعوت از ناشران بخش خصوصی برای ارائه و فروش کتابهای حوزه کشاورزی به علاقمندان با تخفیف ویژه، ارائه طرحهای پژوهشی با موضوع کتابخوانی و کشاورزی، تخفیف ویژه برای کتابهای منتشره وزارت جهاد کشاورزی و برگزاری نمایشگاه کتاب کشاورزی نیز از دیگر برنامه‌های این روز است.

برنامه‌های دومین روز هفته کتاب توسط وزارت کار و امور اجتماعی، انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی و کتابخوانی و وزارت جهاد کشاورزی برگزار می‌شود.

هفدهمین دوره هفته کتاب از 23 تا 30 آبان ماه در سراسر کشور برگزار خواهد شد.