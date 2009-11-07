استان زنجان جزو استانهای برتر در زمینه ساخت مسکن مهر است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، تقی رضایی صبح شنبه در جریان بازدید از روند اجرای طرح مسکن مهر شهرستان طارم از پیشرفت 35 درصدی در بخش مسکن مهر در استان زنجان خبر داد و افزود: این روند در سطح شهر زنجان 40 درصد برخوردار است اما در برخی نقاط استان پیشرفت فیزیکی طرح مسکن مهر حدود 20 درصد است.

وی با بیان اینکه 14 هزار و 195 نفر در شهرهای تابعه این استان واجد شرایط دریافت مسکن مهر شناخته شده اند، افزود: برای ساخت مسکن این تعداد واجد شرایط حدود 87 هکتار زمین در این استان اختصاص یافته است.

رضایی افزود: با اقدامات صورت گرفته، امید می رود هرچه زودتر شاهد تحول پروژه های مسکن مهر در سطح این استان باشیم.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان زنجان به اقدامات و دستورات مقام عالی وزارت مسکن در سفر اخیر خود به استان زنجان برای تسریع در واگذاری گروهی مسکن مهر اشاره کرد و یادآور شد: در حال حاضر اجرای طرح مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر باتعامل بنیاد مسکن و تاکید رئیس جمهوری به نحو مطلوبی پیش می رود.

رضایی در خصوص تامین زمین مصلی طارم نیز گفت: با برنامه ریزی انجام شده و همکاری مسئولان، زمین لازم جهت ساخت مصلی هرچه سریعتر تامین خواهد شد.

وی افزود: زمین مورد درخواست هنرستان کشاورزی شهرستان طارم نیز از طریق اداره کل منابع طبیعی واگذار می شود.