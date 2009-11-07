آنفلوانزا 271 کلاس درس در شهرستانهای استان تهران را تعطیل کرد

علی سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: همچنین 19 دانش آموز در شهرستانهای استان تهران به آنفلوانزای نوع A دچار شده اند که 12 نفر آنها در بیمارستانها بستری هستند.

همچنین رئیس آموزش و پرورش شهر تهران از ابتلای 6 دانش آموز تهرانی به آنفلوانزای نوع A خبر داد.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت تا کنون 33 ایرانی بر اثر ابتلا به بیماری آنفلوانزای نوع A در کشور جان خود را از دست داده اند.

وزارت بهداشت همچنین تعداد مبتلایان به آنفلوانزای A در هفته گذشته را 515 مورد جدید اعلام کرد که به این ترتیب تعداد مبتلایان به این بیماری از 1638 نفر به 2153 نفر در کشور رسیده است.