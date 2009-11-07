  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۰:۵۹

اختصاصی مهر/

آنفلوانزا 271 کلاس درس در شهرستانهای استان تهران را تعطیل کرد

آنفلوانزا 271 کلاس درس در شهرستانهای استان تهران را تعطیل کرد

مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران از تعطیلی 271 کلاس درس در مناطق مختلف به دلیل ابتلای دانش آموزان به آنفلوآنزا و سرما خوردگی خبر داد و گفت: تا کنون هیچ مدرسه ای در استان تهران تعطیل نشده است.

علی سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: همچنین 19 دانش آموز در شهرستانهای استان تهران به آنفلوانزای نوع A دچار شده اند که 12 نفر آنها در بیمارستانها بستری هستند.

همچنین رئیس آموزش و پرورش شهر تهران از ابتلای 6 دانش آموز تهرانی به آنفلوانزای نوع A خبر داد.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت تا کنون  33 ایرانی  بر اثر ابتلا به بیماری آنفلوانزای نوع A در کشور جان خود را از دست داده اند. 

وزارت بهداشت همچنین تعداد مبتلایان به آنفلوانزای A در هفته گذشته را 515 مورد جدید  اعلام کرد که به این ترتیب تعداد مبتلایان به این بیماری از 1638 نفر به 2153 نفر در کشور رسیده است.

کد مطلب 978278

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها