یادداشت تفاهم گسترش همکاریهای ایران و کوبا به امضا رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنایع و معادن، این یادداشت تفاهم را "علی اکبر محرابیان" وزیر صنایع و معادن ایران و "خورخه لوئیس سیرراکروز" وزیر حمل و نقل کوبا بعدازظهر جمعه در هاوانا امضا کردند.

محرابیان در مراسم امضای این یادداشت تفاهم، با تشریح بخشی از توانمندیها و پیشرفتهای صنعتی ، فنی و مهندسی کشورمان، از آمادگی بخش های دولتی و خصوصی ایران برای گسترش فعالیت های صنعتی در کوبا خبر داد.

وزیر حمل و نقل کوبا نیز با ابراز رضایت از اجرایی شدن این سند گفت: جمهوری اسلامی ایران در روابط خارجی کوبا جایگاه مهمی دارد و اینگونه همکاریها باعث رشد و توسعه بخشهای مختلف کشورش می شود.

"خورخه لوئیس سیرراکروز" همچنین ایران را صاحب فن آوری و صنعت پیشرفته دانست که توانسته است بیشتر نیازهای خود را تامین کند و علاوه بر توسعه دانش فنی، حضوری مناسب و تاثیرگذار در کشورهای دیگر و از جمله امریکای مرکزی و لاتین داشته باشد.

براساس یادداشت تفاهم امضا شده که 15 بند دارد طرف ایرانی 300 میلیون یورو خط اعتباری جدید اختصاص داد.250 میلیون یورو از این خط اعتباری برای تاسیس و اجرای طرحهای زودبازده کوچک و متوسط با هزینه ای بین یک تا ده میلیون یورو اختصاص یافته است.

همچنین 50 میلیون یورو نیز برای خرید خدمات فنی مهندسی، تاسیس کارخانجات، خرید کالاها و محصولات ایرانی استفاده خواهد شد. 9 موافقت نامه دیگر در قالب یادداشت تفاهم میان موسسات و شرکتهای خصوصی ایران و کوبا امضا شد که بیشتر این همکاریها در زمینه صدور کالاهای ایرانی مانند لوازم خانگی، تجهیزات حمل و نقل و مواد مصرفی به کوباست.

این تفاهم نامه فرصت مناسبی برای حضور شرکتهای خصوصی ایرانی در کوبا را فرآهم کرده است. دوطرف همچنین در این یادداشت تفاهم، بر توسعه روابط اقتصادی سازمانها و شرکتهای طرف همکاری در زمینه های صنعتی،‌ معدنی، نفت و گاز، حمل و نقل، ساختمان، بازرگانی، بانکی، کشاورزی، دامپزشکی، علمی، انفورماتیک و مخابرات و آموزش عالی تاکید کردند.

در اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و کوبا طرفین ضمن بررسی مسائل مختلف دوجانبه، چندجانبه و بین‌المللی، برآمادگی خود برای تلاش درجهت نیل به صلح و امنیت جهانی، دفاع از حیثیت و حاکمیت ملی، تحقق توسعه اقتصادی و اجتماعی و تعمیق و شکوفایی روابط دوجانبه تاکید کردند.

وزیر صنایع و معادن در مراسم پایانی اجلاس گفت: دیدگاهها و مواضع مشترک ایران و کوبا در صحنه‌های بین المللی، زمینه لازم را برای توسعه و ارتقای بیشتر همکاریهای منطقه ای و فرامنطقه‌ای تامین کرده است که این امر تاثیر بسزایی در توسعه همکاریهای کشورهای جنوب وغیرمتعهد و مستقل خواهد گذاشت.

محرابیان خاطرنشان کرد: ایران و کوبا با افزایش مناسبات خود و مشارکت در طرحهای بزرگ صنعتی می توانند الگوی مناسبی برای دیگر کشورها باشند.

ریاست هیئت ایران را در اجلاس کمیسیون مشترک "علی اکبر محرابیان" وزیر صنایع و معادن و ریاست هیئت کوبایی را "خورخه لوئیس سیرراکروز"، وزیر حمل و نقل آن کشور بر عهده داشت.

در این سفر مدیرعامل بانک توسعه صادرات، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات، رئیس انستیتو پاستور، رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، مدیرعامل شرکت واگن پارس، وزیر صنایع و معادن را همراهی کردند.