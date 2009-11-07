سطح انتقادپذیری مدیران آذربایجان غربی باید افزایش پیدا کند

به گزارش خبرنگار مهر در اشنویه، وحید جلال زاده صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: برای مقابله با تهدیدها و شایعه پراکنی ها دشمنان مدیران دستگاه های اجرایی استان باید تعامل قوی با نمایندگان رسانه ها داشته و به دور از سلایق سیاسی گروهی و شخصیتی ظرفیت انتقاد پذیری خود را ارتقا دهند.

وی با تأکید بر اهمیت اطلاع رسانی در شرایط کنونی جامعه بیان داشت: مسئولان باید با تقویت روابط عمومی خود در امر اطلاع رسانی بیش از گذشته فعال و در راستای مستندسازی فعالیتها و اقدامات خود تلاش کنند.

استاندار آذربایجان غربی در خصوص رویکرد سفرهای شهرستانی خود به خبرنگاران گفت: توسعه فرهنگ، آموزش عالی و آموزشهای فنی و حرفه ای در شهرستانها از اصلی ترین رویکردهای سفرهای شهرستانی است.

وی با اشاره به اینکه آذربایجان غربی باوجود فرهنگها و مذاهب مختلف یکی از استانهای فرهنگی کشور در مقایسه با سایر استانهای همجوار شناخته شده است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر اهل تسنن و اقلیتهای مذهبی استان دارای فرهخیتگان زیادی در بسیاری از حوزه ها هستند که این افراد در رواقع زیرساختهای توسعه فرهنگ در استان بشمار می روند.

وی افزود: مشکلی با ساخت و ساز و اجرای طرحهای صنعتی و عمرانی در آذربایجان غربی نیست اما بدون توسعه فرهنگ عمومی نتیجه لازم از این طرحها را نخواهیم گرفت.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به برگزاری جلسات با نمایندگان شهرستانها، مدیران عامل بانکها و نمایندگان برخی رسانه ها در استان، ادامه داد: در حال جمع بندی وضعیت استان بوده تا در جلسه عمومی که با حضور مدیران و روسای دستگاه های اجرایی برگزار خواهد شد، مطرح و راهکارهای مشکلات را بررسی کنم.