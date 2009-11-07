حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: اصل این مسئله که " باید دست دولت را بازتر گذاشت تا مشکلی پیش نیاید و دغدغه دولت، دغدغه به جایی است" ، مورد توافق نمایندگان دولت و مجلس بود.

وی افزود: ممکن است صندوقی که مد نظر دولت بود محقق نشود ، ولی در خصوص واریز منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه ها بواسطه ایجاد حسابی بنام هدفمندسازی یارانه‌ها در خزانه بدون عبارت "در قالب بودجه سنواتی" توافق شده اما این توافق هنگامی قابلیت اجرا دارد که راهکاری برای بازگشت به ماده 13 داشته باشیم.

بنا براین گزارش روز سه شنبه هفته گذشته ماده 13 لایحه هدفمند کردن یارانه ها تصویب و بر این اساس قانونا راه بازگشت به بررسی این لایحه مسدود شد .

مصباحی مقدم ادامه داد: یکی از راهکارها برای اصلاح این ماده این است که مجلس لایحه هدفمند کردن یارانه ها را به طور کلی تصویب کند و هنگامیکه دولت برنامه پنجم توسعه را برای تصویب به مجلس می فرستد باید بندهایی از هدفمند کردن یارانه ها را هم در آن بگنجاند، لذا در آن زمان نمایندگان مجلس می توانند، ماده 13 را طبق توافق به عمل آمده اصلاح کنند.

رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی این راهکار را بدون درد سر قانونی برشمرد و گفت: دولت باید صبر و تحمل داشته باشد تا این قانون ابلاغ شود و بلافاصله در برنامه پنجم مواد مورد نظر را بگنجاند.

وی همچنین تصریح کرد: راهکار دوم این است که مجلس پس از تصویب این لایحه آن را به شورای نگهبان ارسال کند و اگر تشخیص شورای نگهبان این بود که ماده 13 دست دولت را در اجرای هدفمند کردن یارانه ها می بندد، این قانون را برای رفع اشکال به مجلس عودت دهد تا مواد مورد نظر توسط نمایندگان اصلاح شود.

مصباحی مقدم در ادامه راهکار سوم را دستور رهبر معظم انقلاب دانست و گفت: اگر رهبر معظم انقلاب به صلاح بدانند ، می توانند یادداشتی را در این خصوص به مجلس ارائه کنند زیرا نمایندگان مجلس تابع تکلیف هستند.

رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی خاطرنشان کرد: شاید راهکارهای دیگری هم قابل بررسی باشد اما این موضوع نیازمند بررسی بیشتر توسط هیئت رئیسه مجلس است.

وی همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا احتمال دارد علاوه بر جلسه روز پنجشنبه ، جلسات دیگری بین نمایندگان دولت و اعضای هیئت رئیسه مجلس در آینده در خصوص ماده 13 طرح تحول اقتصادی صورت بگیرد یا خیر، تصریح کرد: جلساتی که باید برگزار می شد، برگزار شده و دیگر نیازی به برگزاری جلسات نیست، مگر اینکه هیئت رئیسه مجلس اینگونه تشخیص دهد.